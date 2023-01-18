Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
54 минуты назад

Молодо выглядящая 72-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты

Lenta.ru

Молодо выглядящая женщина пожилого возраста раскрыла секреты своей красоты. Соответствующим видео поделилась ее дочь в TikTok.

72-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах 72-летняя мать блогерши Мичико (фамилия неизвестна) предстала перед ее подписчиками без макияжа. При этом на кадрах видно, что на ее лице отсутствуют глубокие морщины.

По словам героини ролика, для достижения такого результата следует умываться холодной водой и протирать лицо кубиками льда. Помимо этого, пенсионерка призналась, что сохранила красоту с помощью кремов с защитой от солнца SPF-30. Кроме того, Мичико назвала косметические продукты с ретинолом и масло шиповника необходимыми для ухода за кожей.

Lenta.ru

Видео стало вирусным и набрало более 35 тысяч лайков. Подписчики восхитились внешним видом женщины и поблагодарили ее за советы. «У нее кожа лучше, чем у меня, хотя мне только 17!», «Спасибо вам за рекомендации!», «Вау, она выглядит просто потрясающе», «Героиня», — написали они.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители