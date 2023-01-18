72-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты

Молодо выглядящая женщина пожилого возраста раскрыла секреты своей красоты. Соответствующим видео поделилась ее дочь в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах 72-летняя мать блогерши Мичико (фамилия неизвестна) предстала перед ее подписчиками без макияжа. При этом на кадрах видно, что на ее лице отсутствуют глубокие морщины.

По словам героини ролика, для достижения такого результата следует умываться холодной водой и протирать лицо кубиками льда. Помимо этого, пенсионерка призналась, что сохранила красоту с помощью кремов с защитой от солнца SPF-30. Кроме того, Мичико назвала косметические продукты с ретинолом и масло шиповника необходимыми для ухода за кожей.

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