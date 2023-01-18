Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Косметолог перечислила способы сохранить моложавую внешность

Lenta.ru

Косметолог Джанин Каплан перечислила способы сохранить моложавую внешность. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

Косметолог перечислила способы сохранить моложавую внешность
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, женщины в возрасте 50 лет приближаются к менопаузе либо достигли ее, что сказывается на состоянии кожи, которая претерпевает множество изменений. «Это связано с гормональной перестройкой. У вас могут внезапно появиться вспышки акне, которых никогда раньше не было, вы обнаружите, что коже не хватает увлажнения, начнете замечать пигментные пятна. Упругость кожи также снизится из-за потери коллагена, а эластин утратит свои свойства», — пояснила собеседница издания.

Так, чтобы улучшить внешний вид, она призвала использовать антиоксиданты и солнцезащитные средства SPF 50. Кроме того, следует пить больше воды и увеличить употребление свежих овощей. В то же время скрыть последствия возрастных изменений помогут ботокс, филлеры и препарат на основе гиалуроновой кислоты «Профайло», заявила Каплан.

Ранее в январе блогерша Алайна Райан с никнеймом @alaynaryan1979 раскрыла простой способ омолодить кожу в домашних условиях. Женщина рассказала, что для предотвращения возрастных изменений использует банан, который в ее случае выступает в качестве альтернативы применяемым в косметологии препаратам.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители