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5 минут назад

Названы три причины внезапной потери волос

Вечерняя Москва

Каждый человек в среднем теряет от 50 до 100 волос в день, любое превышение нормы говорит об аномалии. Это может способствовать общему поредению шевелюры и появлению залысин. Волосы редеют постепенно, поэтому всегда есть шанс вовремя остановить процесс. Для этого нужно определить причины и лучшие меры лечения. Выпадение или истончение волос может произойти по разным причинам. Эксперты назвали самые распространенные из них, пишет американское издание She Finds.

Названы три причины внезапной потери волос
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Гормональные изменения

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Как у мужчин, так и у женщин может развиться гормональный дисбаланс, который грозит истончением или выпадением волос, рассказала эксперт по функциональному питанию и женским гормонам Алиса Витти. По ее словам, обычно при восстановлении баланса гормонов волосы могут начать расти снова. При мысли о гормональном дисбалансе на ум приходит эстроген или тестостерон, однако проблемы с щитовидной железой также негативно сказываются на волосах. Как только гормональный дисбаланс будет выровнен, рост волос должен возобновиться, а самочувствие — улучшиться, подытожила Витти.

Стресс

Хронический стресс опасен возникновением различных проблем со здоровьем, таких как депрессия и беспокойство, а также проблем со сном и пищеварением, предупредила парикмахер-стилист Криста Витроу. Стресс также является основной причиной быстрого истончения волос. Негативные эмоции убивают новые волосы, которые фолликулы пытаются вырастить, и приводят к тому, что существующие волосы в цикле роста волос ослабевают раньше, чем обычно.

Уменьшить стресс достаточно сложно, но есть конкретные шаги, которые точно помогут расслабиться. Эксперт посоветовала бороться со стрессом при помощи:

регулярных физических упражнений, методов релаксации, таких как медитация, йога;сбалансированной диеты на основе большого количества белка и витаминов;также важно записаться на прием к психотерапевту, чтобы определить и облегчить то, что вызывает стресс.

Плохое питание

Потребление продуктов с высоким содержанием сахара, витамина А и ртути также грозит потерей прядей. Диетолог Витти посоветовала избегать продуктов, которые усиливают воспаление и окислительный стресс в организме. Они нарушают работу основных гормонов и негативно отражаются на здоровье волос. Лучше отказаться от сладкой, жареной пищи и алкоголя. Важно есть достаточно белка, который помогает организму вырабатывать кератин, нужный для роста волос.

Эксперты также посоветовали не злоупотреблять продуктами животного происхождения, так как они содержат большое количество витамина А и ртути. Среди распространенных продуктов, богатых витамином А:
  • говяжья или баранья печень;
  • ливерная колбаса;
  • козий сыр;сливочное масло.

Высокое содержание ртути может быть в тунце.

Здоровому росту волос могут способствовать продукты с высоким содержанием белков:
  • яйца;
  • рыба;
  • орехи;
  • бобовые;
  • нежирное мясо;
  • продукты, богатые омега-3 жирными кислотами (лосось или сардины);
  • продукты с высоким содержанием витаминов А (морковь), С (цитрусовые) и Е (авокадо).

Существуют также сыворотки для волос, которые можно использовать для кожи головы, чтобы предотвратить выпадение.

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