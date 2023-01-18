Косметолог раскрыла способы омолодить кожу после 50 лет

Джанин Каплан, британский косметолог, рассказала, что нужно делать женщинам после 50 для сохранения молодой кожи. Об этом сообщает Express.co.uk.

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Каплан отметила, что после 50 лет у большинства женщин наступает менопауза. В связи с этим возрастные изменения кожи становятся необратимыми. Кроме того, могут появиться другие проблемы: вспышки акне, пигментные пятна и сухость кожи.

Косметолог посоветовала использовать крем с SPF для сохранения упругости кожи. Также следует пить больше воды и регулярно употреблять овощи в пищу. Для сохранения молодости кожи она предложила делать уколы ботокса, вводить филлер и препараты на гиалуроновой кислоте.