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49 минут назад

Косметолог посоветовала есть овощи для сохранения молодости кожи

Мария Каткова

Джанин Каплан, британский косметолог, рассказала, что нужно делать женщинам после 50 для сохранения молодой кожи. Об этом сообщает Express.co.uk.

Косметолог раскрыла способы омолодить кожу после 50 лет
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Каплан отметила, что после 50 лет у большинства женщин наступает менопауза. В связи с этим возрастные изменения кожи становятся необратимыми. Кроме того, могут появиться другие проблемы: вспышки акне, пигментные пятна и сухость кожи.

Дерматолог назвала сухость кожи признаком анемии

Косметолог посоветовала использовать крем с SPF для сохранения упругости кожи. Также следует пить больше воды и регулярно употреблять овощи в пищу. Для сохранения молодости кожи она предложила делать уколы ботокса, вводить филлер и препараты на гиалуроновой кислоте.

Ранее сообщалось, что мужчина сделал более 100 пластических операций и превратился в Кена.

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