Модель из Бразилии сделала татуировку на глазном яблоке

Модель из Сан-Паулу Кики Мэри сделала черную татуировку на глазнице и поделилась результатом в своих аккаунтах в соцсетях. Об этом пишет газета Mirror.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Поклонники Мэри обеспокоились новым элементом в имидже модели. В комментариях они предположили, что женщина может ослепнуть от такой процедуры.

Более того, процесс нанесения татуировки модель также опубликовала на своей странице в социальной сети. Следующий за этим кадр уже показывает результат процедуры: глаз модели полностью черный и разглядеть в нем зрачок практически невозможно.

Бразильянка к моменту нанесения очередной татуировки уже имела пирсинг на лице.

Издание сообщает об аналогичной татуировке одной девушки из Польши. Однако в ее случае такое изменение во внешности привело к слепоте. Из-за используемой краски девушка потеряла зрение.