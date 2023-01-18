Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Модель из Бразилии сделала татуировку на глазном яблоке

Газета.Ru

Модель из Сан-Паулу Кики Мэри сделала черную татуировку на глазнице и поделилась результатом в своих аккаунтах в соцсетях. Об этом пишет газета Mirror.

Модель из Бразилии сделала татуировку на глазном яблоке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Поклонники Мэри обеспокоились новым элементом в имидже модели. В комментариях они предположили, что женщина может ослепнуть от такой процедуры.

Более того, процесс нанесения татуировки модель также опубликовала на своей странице в социальной сети. Следующий за этим кадр уже показывает результат процедуры: глаз модели полностью черный и разглядеть в нем зрачок практически невозможно.

Бразильянка к моменту нанесения очередной татуировки уже имела пирсинг на лице.

Издание сообщает об аналогичной татуировке одной девушки из Польши. Однако в ее случае такое изменение во внешности привело к слепоте. Из-за используемой краски девушка потеряла зрение.

Ранее сообщалось, что женщина, родившая близнецов, сделала новорожденным татуировки на руках, чтобы отличать сыновей. Сам процесс она транслировала в прямом эфире.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители