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48 минут назад

Блогершу раскритиковали за лишний вес в сети фразой «вами можно кормить китов»

Lenta.ru

Популярную блогершу Меган (фамилия неизвестна) раскритиковали в сети за лишний вес. Соответствующий ролик и комментарии пользователей появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 46,2 тысячи подписчиков.

Блогершу раскритиковали за лишний вес в сети фразой «вами можно кормить китов»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом heymsgigggles регулярно публикует видео, в которых демонстрирует зрителям свою фигуру с жировыми складками в области живота, ног, рук и груди. «Вами можно кормить китов, ведь вы сами, кажется, съели несколько из их числа», — гласила фраза одного из хейтеров под последним видео девушки.

В ответ на оскорбление Меган записала новый ролик. «Честно говоря, мне все равно, что вы обо мне думаете. Я люблю себя. И да, я толстая», — иронично заявила она на камеру.

Другие подписчики, в свою очередь, поддержали блогершу. «Вы прекрасны, не слушайте его», «И почему люди просто не могут быть добрыми?», «Это ваша жизнь, так что наслаждайтесь ею и не обращайте внимания на хейтеров»,— написали они.

В декабре 2022 года блогерша Эрика Ингленд похудела на 66 килограммов за год и показала новую внешность. Она позировала в кроп-топе и легинсах, которые подчеркивали ее стройную фигуру. Зрители поддержали Ингленд в комментариях.

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