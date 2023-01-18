Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
46 минут назад

Пять "здоровых" привычек, которые могут вас рано состарить

Ferra.ru

Некоторые ежедневные привычки могут лишь ускорить старение организма, хотя считаются эти привычки полезными. О них рассказал Майк Бол, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, директор по медицинскому обслуживанию и образованию в Ro, сертифицированный тренер по питанию и персональный тренер.

5 "здоровых" привычек, которые могут вас рано состарить
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Любые даже самые «здоровые» привычки могут навредить, если не соблюдать меру или если делать что-то неправильно. Следующие пять привычек могут преждевременно вас состарить, если не учитывать некоторые нюансы.

Бег. Главное - не бегать слишком много и по неподходящей для этого поверхности, надевать хорошую обувь и одежду. Если не соблюдать эти правила, то можно столкнуться с травмами: например, с подошвенным фасцитом или расколотой голенью. Связано это с тем, что бег в целом может вызвать воспаление.

Сокращение потребления углеводов. При похудении нужно отказываться не ото всех углеводов, а только от рафинированного зерна, дополнительного сахара. К тому же углеводы - это один из трёх элементов, которые нужны организму для выживания. Именно углеводы считаются источником энергии для клеток.

Умывание лица. Каждый день ухаживать за кожей и правда нужно. Но лицо очищать нужно в день только один-два раза. Более частое очищение может лишить кожу натуральных масел, а без них кожа может стать сухой и воспалённой.

Использование специальных «корректоров осанки». Речь идёт о случаях, когда вы пользуетесь такими приспособлениями очень часто. Если постоянно удерживать плечи в нужном положении при помощи корректора осанки, то в итоге мышцы к этому привыкнут и ослабнут. В результате осанка без корректора у вас станет ещё хуже.

Пользование солнцезащитным кремом. Время от времени нужно позволять организму получить дозу витамина D от прямых солнечных лучей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители