5 "здоровых" привычек, которые могут вас рано состарить

Некоторые ежедневные привычки могут лишь ускорить старение организма, хотя считаются эти привычки полезными. О них рассказал Майк Бол, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, директор по медицинскому обслуживанию и образованию в Ro, сертифицированный тренер по питанию и персональный тренер.

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Любые даже самые «здоровые» привычки могут навредить, если не соблюдать меру или если делать что-то неправильно. Следующие пять привычек могут преждевременно вас состарить, если не учитывать некоторые нюансы.

Бег. Главное - не бегать слишком много и по неподходящей для этого поверхности, надевать хорошую обувь и одежду. Если не соблюдать эти правила, то можно столкнуться с травмами: например, с подошвенным фасцитом или расколотой голенью. Связано это с тем, что бег в целом может вызвать воспаление.

Сокращение потребления углеводов. При похудении нужно отказываться не ото всех углеводов, а только от рафинированного зерна, дополнительного сахара. К тому же углеводы - это один из трёх элементов, которые нужны организму для выживания. Именно углеводы считаются источником энергии для клеток.

Умывание лица. Каждый день ухаживать за кожей и правда нужно. Но лицо очищать нужно в день только один-два раза. Более частое очищение может лишить кожу натуральных масел, а без них кожа может стать сухой и воспалённой.

Использование специальных «корректоров осанки». Речь идёт о случаях, когда вы пользуетесь такими приспособлениями очень часто. Если постоянно удерживать плечи в нужном положении при помощи корректора осанки, то в итоге мышцы к этому привыкнут и ослабнут. В результате осанка без корректора у вас станет ещё хуже.

Пользование солнцезащитным кремом. Время от времени нужно позволять организму получить дозу витамина D от прямых солнечных лучей.