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51 минуту назад

Россиянкам перечислили старящие кожу популярные салонные процедуры

Lenta.ru

Неправильный уход и увлечение некоторыми популярными салонными бьюти-процедурами могут испортить качество кожи, предупредила врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Шадрина. В беседе с Life она перечислила россиянкам эти и несколько других старящих кожу косметологических методик.

Перечислены старящие кожу популярные салонные процедуры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шадрина объяснила, что в целом в контурной пластике филлерами нет ничего страшного. Более того, с ее помощью можно скорректировать многие эстетические дефекты. Однако увлечение такими инъекциями, по ее словам, буквально «убивает молодость»: избыток наполнителя приводит к отечности в зоне введения и делает внешность неестественной.

Еще одна процедура, которая может принести вред молодым людям, — частое увеличение губ. По словам дерматолога, если использовать слишком большой объем препарата на основе гиалуроновой кислоты, это может спровоцировать развитие фиброза тканей, а сами губы будут выглядеть как накладные.

Также Шадрина посоветовала отказаться от слишком частой механической чистки кожи у косметолога и правильно подбирать пилинги по типу кожи. Она подчеркнула, что особенно важно следовать этой рекомендации людям с угревой болезнью, так как для них пилинг — это лишь вспомогательное средство, а не способ лечения акне.

Ранее заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Асель Нуртазина предупредила о редкой аллергии на холод и назвала ее симптомы. Заболевание можно распознать по отеку и крапивнице, быстро развивающимся после контакта с холодными предметами или на морозе.

Красота,Екатерина Шадрина,
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