Перечислены старящие кожу популярные салонные процедуры

Неправильный уход и увлечение некоторыми популярными салонными бьюти-процедурами могут испортить качество кожи, предупредила врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Шадрина. В беседе с Life она перечислила россиянкам эти и несколько других старящих кожу косметологических методик.

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Шадрина объяснила, что в целом в контурной пластике филлерами нет ничего страшного. Более того, с ее помощью можно скорректировать многие эстетические дефекты. Однако увлечение такими инъекциями, по ее словам, буквально «убивает молодость»: избыток наполнителя приводит к отечности в зоне введения и делает внешность неестественной.

Еще одна процедура, которая может принести вред молодым людям, — частое увеличение губ. По словам дерматолога, если использовать слишком большой объем препарата на основе гиалуроновой кислоты, это может спровоцировать развитие фиброза тканей, а сами губы будут выглядеть как накладные.

Также Шадрина посоветовала отказаться от слишком частой механической чистки кожи у косметолога и правильно подбирать пилинги по типу кожи. Она подчеркнула, что особенно важно следовать этой рекомендации людям с угревой болезнью, так как для них пилинг — это лишь вспомогательное средство, а не способ лечения акне.