Чистка лица в кабинете у косметолога

Сейчас эта процедура стала безболезненной и совсем не травматичной.

Фото: New Magazine New Magazine

Рассказывает бренд — косметолог Facelogy Дарья Колесова.

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Если раньше клиенты косметологов выходили с чистки лица с ярко-красным лицом и ещё несколько дней прятались от социума, то сейчас чистка стала относиться к эстетической процедуре, после которой можно отправляться на работу или в ресторан на свидание!

В прошлом повсеместно использовали распареватели или вапозоны, что чрезмерно разрыхляет кожу (роговой слой) и повышает риск её травматизации во время процедуры. Плюс распаривание кожи негативно сказывается на сосудах, особенно близко расположенных к поверхности кожи.

На втором месте по значимости, это то чем именно косметолог будет проводить санацию пор. Раньше большинство специалистов предпочитали делать это руками или специальным инструментом под названием ложка Унна: это металическая палочка с маленькими ложечками на конце. С помощью надавливания на кожу под определённым углом из пор выходит содержимое, но также остаются следы. А если клиент после чистки пренебрегал правилами гигиены, то рисковал занести дополнительную инфекцию и получить сильное воспаление.

Не менее важно, чем обрабатывается кожа до и после проведения чисток. Раньше использовали сильные антисептики: спиртовые растворы и хлоргексидин, что моментально высушивало кожу, а иногда даже случались микроожоги.

Что изменилось?

Для открытия пор теперь используют метод холодного гидрирования, что позволяет разрыхлить поверхность кожи с помощью сильного насыщения влагой. Такой способ подходит для чувствительной кожи, с видимой сосудистой сеточкой, так как не требует дополнительного нагревания.

На смену металлическим ложкам пришли высокотехнологичные аппараты ультразвуковой терапии, которые способствуют очищению пор посредством выталкивания их содержимого ультразвуковой волной. Таким образом, минимизируется физическое давление на кожу и риски её повреждения.