Девушка увеличила губы 20 раз за два года и поделилась опытом

Блогерша, пристрастившись к филлерам для губ, сделала процедуру 20 раз за два года и поделилась опытом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах ифлюэнсерша с никнеймом clynajo (имя неизвестно) продемонстрировала пухлые губы неестественной формы. По словам юзерши, после многочисленного введения специального препарата у нее появились шишки под кожей. В связи с этим она решила избавиться от наполнителя.

«Я уже дважды растворяла средство в губах, но, судя по всему, придется сделать это еще несколько раз», — призналась она.

Видео стало вирусным и набрало более 416 тысяч просмотров. Подписчики, в свою очередь, выразили поддержку девушке в комментариях под публикацией.