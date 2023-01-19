Немецкая модель удалила ребра ради талии 40 см: фото

Модель из Германии Софья Воллерсхайм прославилась в социальных сетях, как обладательница самой тонкой талии. Однако для завидного титула ей пришлось пойти на радикальные меры.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Софья прибегла к упорным тренировкам в спортзале. Но добиться желаемого результата не удалось. В 30 лет девушка решилась на операцию по удалению четыре ребер. Теперь объем ее талии всегда колеблется между 40 и 45 сантиметрами.

Соцсети

Соцсети

Но этим результатом Воллерсхайм тоже была удовлетворена недолго. Чтобы сделать талию визуально тоньше, девушка решилась на увеличение груди. И хотя есть те, кто считает фигуру Софьи неестественной, поклонников у модели все-таки больше. Сейчас за аккаунтом модели в популярной социальной сети следит не менее 600 тысяч человек.