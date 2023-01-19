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1 час назад

Немецкая модель Софья Воллерсхайм удалила ребра ради талии 40 см: фото

Мира Маркина

Модель из Германии Софья Воллерсхайм прославилась в социальных сетях, как обладательница самой тонкой талии. Однако для завидного титула ей пришлось пойти на радикальные меры.

Немецкая модель удалила ребра ради талии 40 см: фото
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Софья прибегла к упорным тренировкам в спортзале. Но добиться желаемого результата не удалось. В 30 лет девушка решилась на операцию по удалению четыре ребер. Теперь объем ее талии всегда колеблется между 40 и 45 сантиметрами.

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Но этим результатом Воллерсхайм тоже была удовлетворена недолго. Чтобы сделать талию визуально тоньше, девушка решилась на увеличение груди. И хотя есть те, кто считает фигуру Софьи неестественной, поклонников у модели все-таки больше. Сейчас за аккаунтом модели в популярной социальной сети следит не менее 600 тысяч человек.

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