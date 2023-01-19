Оттенки помады, которые сделают любой макияж роскошным

Соберите универсальную коллекцию на каждый день.

Фото: Womanhit Womanhit

Даже продуманный, элегантный макияж не выглядит завершенным, но многие бояться экспериментировать с этим бьюти-продуктом. Визажисты уверены, что эти страхи совершенно необоснованы: есть оттенки помады, которые идут абсолютно всем. Соберите универсальную коллекцию, с помощью которой любой макияж будет смотреться по-настоящему роскошно.

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Благородный нюд

Эти тона никогда не выйдут из моды, они почти сливаются с природным цветом губ, но делают его насыщеннее и глубже. Как выбрать свой нюдовый оттенок? Учитывайте оттенок кожи: чем он смуглее, тем более карамельно-коричневым должна быть помада. Оптимальный оттенок для кожи среднего тона — персиковый, а белоснежкам подойдет розоватая помада.

Яркая красная

Красная помада идет всем, ведь у этого цвета десятки оттенков. Кому-то подойдет коралловый, другим — глубокий винный. Но чистый красный цвет с холодным подтоном подходит и блондинкам, и брюнеткам, и обладателям смуглой кожи, и белоснежкам. Такая помада делает зубы значительно белее, а глаза ярче. Выбирайте продукт с сатиновым финишем, он проще наносится и смотрится благороднее.

Кофе с молоком

Этот оттенок идеально дополняет офисный дресс код, хорошо смотрится с любым нарядом и не требует проработанного макияжа. Самый оптимальный цвет — нежный сливончый, напоминающий кофе с молоком или карамель. Если у вас теплый подтон кожи, выбирайте карамельные оттенки, если холодные — напоминающие какао.

Женственные розовые

У розового цвета множество оттенков: многие выглядят довольно экстремально. Например, электрический розовый или такой популярный «барби пинк». Но среди десятка тонов есть универсальные розовые: это ягодные тона, напоминающие природный цвет губ, но немного ярче него. Особенно выигрышно такая помада смотрится летом.

Винные оттенки