Массаж лица считается одной из востребованных процедур у женщин, но часто они решают не переплачивать за процедуру и делают ее дома самостоятельно. На самом деле, перед тем, как делать себе массаж лица, нужно проверить, нет ли у вас противопоказаний. Кроме того, техника должна быть правильной, иначе вы сделаете только хуже своему лицу. О том, как нельзя делать массаж лица — в материале “Рамблера”.

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Какие есть противопоказания

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У массажа лица на дому есть масса противопоказаний. В случае если у вас есть какие-либо из перечисленных заболеваний, то вам лучше обратиться к профессионалу. Дело в том, что домашний массаж в случае неправильной техники может усугубить течение болезни. Профессионал в салоне подберет соответствующий вид массажа и определенные движения, а также будет избегать некоторых зон.

Итак, делать массаж дома нельзя, если у вас есть одно из нижеперечисленных заболеваний:

онкология

заболевания щитовидной железы

герпес

гипертония

открытые раны

экзема

грибковые инфекции

Самые распространенные ошибки при массаже лица

Несмотря на то, что можно найти массу информации о правильном выполнении массажа лица, некоторые женщины все равно совершают ошибки при этой процедуре. Во-первых, массаж лица не стоит делать утром — он окажется бесполезным. Если делать его в вечернее время, то он поможет избавиться от отеков и усталости, поэтому с утра вы будете выглядеть свежее.

Во-вторых, если вы делаете массаж на макияж или не умываетесь перед процедурой, то это — тоже фатальная ошибка. Так вы можете загрязнить свои поры и результатом массажа станет появление черных точек и акне.

В-третьих, во время массажа нужно использовать масло, это делают не все. Дело в том, что по маслу руки начинают скользить, а сухую кожу вы будете растягивать.

Еще одна ошибка — недостаточная длительность массажа, начинать стоит с 3-4 минут и постепенно увеличивать это время до 10-30 минут. Некоторые и вовсе делают массаж слишком быстро и его оказывается недостаточно.