Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Как нельзя делать массаж лица

Мария Каткова

Массаж лица считается одной из востребованных процедур у женщин, но часто они решают не переплачивать за процедуру и делают ее дома самостоятельно. На самом деле, перед тем, как делать себе массаж лица, нужно проверить, нет ли у вас противопоказаний. Кроме того, техника должна быть правильной, иначе вы сделаете только хуже своему лицу. О том, как нельзя делать массаж лица — в материале “Рамблера”.

Как нельзя делать массаж лица
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Какие есть противопоказания

Видео дня

У массажа лица на дому есть масса противопоказаний. В случае если у вас есть какие-либо из перечисленных заболеваний, то вам лучше обратиться к профессионалу. Дело в том, что домашний массаж в случае неправильной техники может усугубить течение болезни. Профессионал в салоне подберет соответствующий вид массажа и определенные движения, а также будет избегать некоторых зон.

Итак, делать массаж дома нельзя, если у вас есть одно из нижеперечисленных заболеваний:

  • онкология
  • заболевания щитовидной железы
  • герпес
  • гипертония
  • открытые раны
  • экзема
  • грибковые инфекции

Самые распространенные ошибки при массаже лица

Несмотря на то, что можно найти массу информации о правильном выполнении массажа лица, некоторые женщины все равно совершают ошибки при этой процедуре. Во-первых, массаж лица не стоит делать утром — он окажется бесполезным. Если делать его в вечернее время, то он поможет избавиться от отеков и усталости, поэтому с утра вы будете выглядеть свежее.

Во-вторых, если вы делаете массаж на макияж или не умываетесь перед процедурой, то это — тоже фатальная ошибка. Так вы можете загрязнить свои поры и результатом массажа станет появление черных точек и акне.

Как нельзя стирать нижнее белье

В-третьих, во время массажа нужно использовать масло, это делают не все. Дело в том, что по маслу руки начинают скользить, а сухую кожу вы будете растягивать.

Еще одна ошибка — недостаточная длительность массажа, начинать стоит с 3-4 минут и постепенно увеличивать это время до 10-30 минут. Некоторые и вовсе делают массаж слишком быстро и его оказывается недостаточно.

Наконец, еще одно правило гласит, что процедура должна быть регулярной. Только в таком случае вы будете видеть какой-либо результат. Делать массаж лица нужно 2-3 раза в неделю.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители