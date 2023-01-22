Массаж лица считается одной из востребованных процедур у женщин, но часто они решают не переплачивать за процедуру и делают ее дома самостоятельно. На самом деле, перед тем, как делать себе массаж лица, нужно проверить, нет ли у вас противопоказаний. Кроме того, техника должна быть правильной, иначе вы сделаете только хуже своему лицу. О том, как нельзя делать массаж лица — в материале “Рамблера”.
У массажа лица на дому есть масса противопоказаний. В случае если у вас есть какие-либо из перечисленных заболеваний, то вам лучше обратиться к профессионалу. Дело в том, что домашний массаж в случае неправильной техники может усугубить течение болезни. Профессионал в салоне подберет соответствующий вид массажа и определенные движения, а также будет избегать некоторых зон.
Итак, делать массаж дома нельзя, если у вас есть одно из нижеперечисленных заболеваний:
Несмотря на то, что можно найти массу информации о правильном выполнении массажа лица, некоторые женщины все равно совершают ошибки при этой процедуре. Во-первых, массаж лица не стоит делать утром — он окажется бесполезным. Если делать его в вечернее время, то он поможет избавиться от отеков и усталости, поэтому с утра вы будете выглядеть свежее.
Во-вторых, если вы делаете массаж на макияж или не умываетесь перед процедурой, то это — тоже фатальная ошибка. Так вы можете загрязнить свои поры и результатом массажа станет появление черных точек и акне.
В-третьих, во время массажа нужно использовать масло, это делают не все. Дело в том, что по маслу руки начинают скользить, а сухую кожу вы будете растягивать.
Еще одна ошибка — недостаточная длительность массажа, начинать стоит с 3-4 минут и постепенно увеличивать это время до 10-30 минут. Некоторые и вовсе делают массаж слишком быстро и его оказывается недостаточно.
Наконец, еще одно правило гласит, что процедура должна быть регулярной. Только в таком случае вы будете видеть какой-либо результат. Делать массаж лица нужно 2-3 раза в неделю.