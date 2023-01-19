Где рождалось больше всего "Мисс Вселенных"

С 1952 года конкурс "Мисс Вселенная" является глобальным событием, предоставляя женщинам всего мира платформу для «реализации своих целей с помощью опыта, укрепляющего уверенность в себе и создающего возможности для успеха».

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Впервые транслировавшийся по телевидению в 1955 году, ежегодный конкурс теперь транслируется по всему миру.

Интересно, в каких странах родилось больше всего обладательниц титула. Об этом — в материале "Рамблера".

В 2023 году корону победительницы получила представительница США Р'Бонни Габриэль. Девушка стала девятой представительницей США, завоевавшей титул "Мисс Вселенная". Помимо нее титул получали:

1954: Мириам Стивенсон

1956: Кэрол Моррис

1960: Линда Бемент

1967: Сильвия Луиза Хичкок

1980: Шон Уэтерли

1995: Челси Смит

1997: Брук Ли

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Таким образом, именно Соединенные штаты лидируют по количеству победительниц конкурса за всю его историю.

Немного отстает от США Венесуэла. Эта латиноамериканская страна произвела на свет семь победительниц конкурса «Мисс Вселенная».

1979: Марица Саялеро

1981: Ирэн Саэс

1986: Барбара Паласиос

2008: Дайана Мендоса

2009: Стефания Фернандес

2013: Габриэла Ислер

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Пять титулов смогли завоевать красавицы из Пуэрто-Рико.

1970: Марисоль Маларе

1985: Дебора Карти-Дью

1993: Дайанара Торрес

2001: Дениз М. Киньонес

2006: Зулейка Ривера

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У Филиппин было четыре победительницы.

1969: Глория Диас

1973: Маргарита Моран

2015: Пиа Вуртцбах

2018: Катрина Грей

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