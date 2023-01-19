Электризуются волосы – что делать? Причины и варианты решения проблемы

Чаще всего волосы электризуются зимой, многие винят в этом шапку, но не только лишь шапки ответственны за внешний вид волос.

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«Рамблер» рассказывает, поему электризуются волосы и как справиться с этой проблемой.

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Вспоминаем школьную физику

Если вы не прогуливали уроки в школе, то наверняка вспомните опыт с кусочком меха и эбонитовой палочкой. Мальчишки всегда смеялась, едва заслышав слово эбонитовая, но эксперимент интересен не только этим. Статическое электрическое образуется при трении, чем суше поверхность и сильнее трение, тем больше треск, а в темноте можно даже рассмотреть искры.

Почему электризуются волосы

Причин тому несколько, и если врага знать в лицо, то с ним будет проще справиться.

Погода. Зимой устанавливается сухая морозная погода, а чем суше воздух, тем сильнее будут электризоваться волосы.

Отопление. Свой вклад в иссушение волос вносит центральное отопление. Если во время оттепели на улице влажность повышается, то в помещении по-прежнему остается очень и очень низкой.

Питание. Если в рационе не хватает питательных веществ, особенно жиров, то и на состоянии волос это неизменно скажется. Тонкие сухие волосы электризуются сильнее.

Нехватка воды. Все метаболические реакции в организме проходят в присутствии воды, если вы недостаточно пьете, в первую очередь начнут страдать кожа, ногти и, конечно же, волосы.

Окрашивание. Даже если вы выбираете щадящие краски, волосы все рано будут суше, чем если бы вы их не красили вовсе.

Шапка. И наконец последний пункт. Шапки, особенно из синтетических материалов, также могут наэлектризовывать волосы, так как вызывают их трение друг о друга.

Укладка. Фены, утюжки, щипцы сушат волосы, а некоторые расчески могут провоцировать образование статического электричества.

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Как правило, волосы электризуются из-за сочетания нескольких факторов. Поэтому действовать, а точнее – противодействовать надо комплексно.

Что делать, чтоб волосы не электризовались

Все действия будут направлены на то, чтобы противостоять сухости и повышать влажность.

Отказываться от шапки нельзя, организм нужно беречь. Но стоит обратить внимание на состав ткани, из которой выполнена шапка. Сильнее всего волосы электризуются под шапкой из акрила и полиэстера, шерсть и тем более хлопок накапливают статическое электричество гораздо меньше.

Если носите распущенные волосы, оставляйте их под верхней одеждой, так вы убережете их от пересушивания на морозе.

Сбалансируйте питание и наладьте питьевой режим. Организм должен получать достаточное количество макронутриентов, а также витаминов и микроэлементов. Значение воды вообще переоценить невозможно. Пить через силу, конечно же, не надо, но поставить недалеко от рабочего места бутылочку с водой и время от времени из нее пить можно и нужно. Существует рекомендация о норме в 30 мл на килограмм веса. По этой формуле, для девушки весом 50 килограммов будет достаточно полутора литров воды.

Уделите внимание уходу. Подберите хороший шампунь и не забывайте использовать бальзамы и кондиционеры. Также у разных производителей можно найти специальные антистатики, которые предотвращают накопление статического электричества.

Старайтесь пореже использовать фен, утюжок, щипцы и другие гаджеты для укладки. Не забывайте о термозащитных продуктах. А также обратите внимание на фены с функцией ионизации, возможно, стоит задуматься о покупке нового. Поток отрицательно заряженных ионов помогает предотвратить накопление статического электричества.

Не отказывайтесь от стрижки. На кончиках волосы всегда суше, чем в массе.

В квартире можно установить увлажнитель воздуха. Если места для такого аппарата нет, посмотрите настольные увлажнители, которые можно расположить рядом с рабочим местом. Так, вы сможете повысить влажность воздуха и предотвратить накопление статического электричества.

Внедряйте эти рекомендации постепенно одну за одной или все разом, действуйте решительно и бескомпромиссно, и тогда ваша прическа будет вас радовать, а жутко раздражающие «антенны» навсегда останутся в прошлом.