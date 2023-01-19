Электризуются волосы – что делать? Причины и варианты решения проблемы

Чаще всего волосы электризуются зимой, многие винят в этом шапку, но не только лишь шапки ответственны за внешний вид волос.
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«Рамблер» рассказывает, поему электризуются волосы и как справиться с этой проблемой.
Вспоминаем школьную физику
Если вы не прогуливали уроки в школе, то наверняка вспомните опыт с кусочком меха и эбонитовой палочкой. Мальчишки всегда смеялась, едва заслышав слово эбонитовая, но эксперимент интересен не только этим. Статическое электрическое образуется при трении, чем суше поверхность и сильнее трение, тем больше треск, а в темноте можно даже рассмотреть искры.
Почему электризуются волосы
Причин тому несколько, и если врага знать в лицо, то с ним будет проще справиться.
- Погода. Зимой устанавливается сухая морозная погода, а чем суше воздух, тем сильнее будут электризоваться волосы.
- Отопление. Свой вклад в иссушение волос вносит центральное отопление. Если во время оттепели на улице влажность повышается, то в помещении по-прежнему остается очень и очень низкой.
- Питание. Если в рационе не хватает питательных веществ, особенно жиров, то и на состоянии волос это неизменно скажется. Тонкие сухие волосы электризуются сильнее.
- Нехватка воды. Все метаболические реакции в организме проходят в присутствии воды, если вы недостаточно пьете, в первую очередь начнут страдать кожа, ногти и, конечно же, волосы.
- Окрашивание. Даже если вы выбираете щадящие краски, волосы все рано будут суше, чем если бы вы их не красили вовсе.
- Шапка. И наконец последний пункт. Шапки, особенно из синтетических материалов, также могут наэлектризовывать волосы, так как вызывают их трение друг о друга.
- Укладка. Фены, утюжки, щипцы сушат волосы, а некоторые расчески могут провоцировать образование статического электричества.
Как правило, волосы электризуются из-за сочетания нескольких факторов. Поэтому действовать, а точнее – противодействовать надо комплексно.
Что делать, чтоб волосы не электризовались
Все действия будут направлены на то, чтобы противостоять сухости и повышать влажность.
- Отказываться от шапки нельзя, организм нужно беречь. Но стоит обратить внимание на состав ткани, из которой выполнена шапка. Сильнее всего волосы электризуются под шапкой из акрила и полиэстера, шерсть и тем более хлопок накапливают статическое электричество гораздо меньше.
- Если носите распущенные волосы, оставляйте их под верхней одеждой, так вы убережете их от пересушивания на морозе.
- Сбалансируйте питание и наладьте питьевой режим. Организм должен получать достаточное количество макронутриентов, а также витаминов и микроэлементов. Значение воды вообще переоценить невозможно. Пить через силу, конечно же, не надо, но поставить недалеко от рабочего места бутылочку с водой и время от времени из нее пить можно и нужно. Существует рекомендация о норме в 30 мл на килограмм веса. По этой формуле, для девушки весом 50 килограммов будет достаточно полутора литров воды.
- Уделите внимание уходу. Подберите хороший шампунь и не забывайте использовать бальзамы и кондиционеры. Также у разных производителей можно найти специальные антистатики, которые предотвращают накопление статического электричества.
- Старайтесь пореже использовать фен, утюжок, щипцы и другие гаджеты для укладки. Не забывайте о термозащитных продуктах. А также обратите внимание на фены с функцией ионизации, возможно, стоит задуматься о покупке нового. Поток отрицательно заряженных ионов помогает предотвратить накопление статического электричества.
- Не отказывайтесь от стрижки. На кончиках волосы всегда суше, чем в массе.
- В квартире можно установить увлажнитель воздуха. Если места для такого аппарата нет, посмотрите настольные увлажнители, которые можно расположить рядом с рабочим местом. Так, вы сможете повысить влажность воздуха и предотвратить накопление статического электричества.
Внедряйте эти рекомендации постепенно одну за одной или все разом, действуйте решительно и бескомпромиссно, и тогда ваша прическа будет вас радовать, а жутко раздражающие «антенны» навсегда останутся в прошлом.