Учительница не смогла влезть в платье мечты и похудела на 51 килограмм

Учительница из Нового Южного Уэльса, Австралия, изменила пищевые привычки и отказалась от огромных порций, чтобы влезть в платье мечты. Она раскрыла секрет похудения на 51 килограмм в материале для Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

25-летняя Лора Мюррей рассказала, что полтора года назад весила почти 122 килограмма. Она чередовала переедание с голоданием и часто плохо себя чувствовала. В один день она могла съесть огромную тарелку спагетти и большую порцию еды навынос, а в другой — сидеть на питьевой диете.

Однажды Мюррей не смогла надеть платье, которое ей очень нравилось, и в этот момент решила поменять образ жизни. Австралийка призналась, что ей было очень трудно изменить устоявшиеся привычки, но желание чувствовать себя лучше и повысить самооценку помогало ей двигаться вперед.

В первую очередь женщина отказалась от огромных порций еды и заменила их на сбалансированные блюда, богатые протеином. Это помогало ей насыщаться меньшим количеством пищи и получать необходимые питательные вещества. Помимо этого, Мюррей занялась спортом: каждый день пробегала по 10 километров, приседала и подтягивалась на турнике на открытом воздухе.