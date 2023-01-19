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1 час назад

Женщина показала татуировку для улучшения сексуальной жизни и удивила зрителей

Lenta.ru

Блогерша из США показала татуировку, которая улучшила ее сексуальную жизнь, и удивила зрителей в сети. Соответствующие ролики на эту тему появились на ее странице в TikTok.

Женщина показала татуировку для улучшения сексуальной жизни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сначала на размещенных кадрах юзерша с никнеймом @crustyassmom4.0 сняла футболку и продемонстрировала набитый в области спины рисунок с лицом Гринча. В следующем видео инфлюэнсерша объяснила, что изображение выбирала не сама, а доверилась мастеру в местном салоне.

Женщина призналась, что татуировка помогла ей улучшить сексуальную жизнь с мужем. По словам блогерши, половой акт длится дольше, когда избранник смотрит на рисунок.

Подписчики неоднозначно отреагировали на тату героини публикации, о чем написали в комментариях под видео.

«Это самая смешная татуировка, которую я когда-либо видел», «К такому я был не готов», «Ужас», — заявили одни. «Очень красиво!», «По-моему, это лучшая татуировка на свете», — поспорили другие.

Красота,
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