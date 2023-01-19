Нельзя сказать, что в мире бровей нас ждут большие перемены, однако броу-мастера все же подготовили для нас небольшой гайд по основным трендам бровей в 2023 году. Чтобы на ваши брови оборачивались даже мужчины, мы готовы поделиться с вами бьюти-советами по форме и цвету идеальных бровей.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Прямые брови

Видео дня

Один из главных трендов прошлого года плавно переходит в этот. К слову, абсолютно прямые брови редко кому идут, а потому не стоит воспринимать этот совет слишком буквально. Прямые брови 2023 года не должны представлять из себя идеальную линию, скорее, ваша натуральная бровь должна стремиться к этой форме, но допускаются небольшой подъем. Кроме того, такая бровь не должна быть тонкой — нет ничего более странного, чем тоненькая прямая бровь, да еще и темного цвета. Чем естественнее ваша бровь, тем лучше будет смотреться подобная форма на лице.

Что с оттенками?

Если мы говорим о цвете брови, броу-мастера рекомендуют все же отдавать предпочтение натуральному цвету брови. Тем не менее бывает так, что у девушек со светлыми волосами слишком темные брови, в этом случае стоит обратиться к мастеру, который подскажет, как лучше в вашем случае осветлить бровь — методом прореживания или же с помощью краски. Идеально, если бровь будет на несколько оттенков светлее или темнее волос на голове. И никакого черного цвета, если только это не ваш природный цвет!

Излом

Брови «домиком» не ушли в прошлое, как могла показаться. Конечно, слишком острый угол будет смотреться странно, а вот смягченный вариант — тренд этого года. И опять же, старайтесь избегать слишком тонких бровей, если решитесь на эту форму. Мягкий «домик» хорошо смотрится на естественных широких бровях светлого цвета, но и девушкам с темными бровями не стоит бояться этой формы, главное, не делать слишком четких линий на подъеме брови — боремся за максимальную натуральность.

Уложенные широкие брови