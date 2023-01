Диетолог назвала привычки, которые помогут похудеть

Митри порекомендовала снизить потребление добавленных сахаров. Она отметила, что такие продукты, как сок, газированные напитки, энергетические напитки, подслащенный кофе, сладости, протеиновые батончики, ароматизированные йогурты содержат большое количество добавленного сахара, который нужно избегать. Специалист посоветовала потреблять не более 24 граммов добавленных сахаров в день, передает портал Eat This Not That!.