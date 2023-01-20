Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+10° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
7 минут назад

Эндокринолог рассказала, когда нужно пользоваться солнцезащитным кремом зимой

Реальное время

Пользоваться солнцезащитным кремом необходимо не только летом, но и зимой. Об этом "Газете.Ru" сообщила эндокринолог Александра Ракша.

Когда нужно пользоваться солнцезащитным кремом зимой
Фото: Реальное времяРеальное время

По словам врача, перед выходом на улицу стоит обратить внимание на индекс ультрафиолета. Его значение можно узнать на различных онлайн-платформах.

"Если индекс ультрафиолета ниже двух, то можно обойтись без защитных средств, даже если вы находитесь на улице долгое время. Если показатель выше двух и вы собираетесь быть на солнце больше получаса, то без солнцезащитного крема уже не обойтись", — отметила Ракша.

Напомним, дерматолог Елизавета Суворина объяснила, почему в холодное время года перчатки не защитят руки от сухости и раздражения. По ее словам, защитный барьер, образующийся на кожном покрове человека, терпит микроповреждения при перепаде температур: сужаются сосуды, замедляется кровообращение, теряется влага и повышается чувствительность кожи. Это и вызывает сухость, покраснение и растрескивания.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители