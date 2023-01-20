Когда нужно пользоваться солнцезащитным кремом зимой

"Если индекс ультрафиолета ниже двух, то можно обойтись без защитных средств, даже если вы находитесь на улице долгое время. Если показатель выше двух и вы собираетесь быть на солнце больше получаса, то без солнцезащитного крема уже не обойтись", — отметила Ракша.