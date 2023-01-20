В чем отличие натуральной косметики от обычной

Зима в этом году требует от нас особого внимания к уходу за кожей лица и рук. Морозный ветер на улице и сухой воздух в обогреваемых помещениях высушивают кожу, вызывают шелушение. И именно в холодное время года стоит пересмотреть свою систему ухода за кожей – к примеру, начать пользоваться натуральной косметикой. Отсутствие химических добавок избавит и так пострадавшую от мороза и обветривания кожу от дополнительных нагрузок и раздражения. При этом добавка «эко» на этикетке крема совсем не обязательно говорит о натуральности состава ухода. Разобраться, какая косметика по-настоящему натуральная, а какая – лишь подделывается под нее, «Вестям Подмосковья» помогла бренд-менеджер ООО «Русская Косметика» Дарья Неврюева.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Для того чтобы отличить натуральную косметику от обычной, необходимо обратить внимание на состав. В состав натуральной косметики не входят активные компоненты и консерванты химического происхождения, а также синтетические красители и ароматизаторы, продукты нефтехимической переработки, силиконы, парабены и прочие синтезированные компоненты, способные накапливаться в организме и оказывать негативное воздействие на здоровье человека», – объясняет эксперт.

Видео дня

Если называть вещи своими именами, это бензол, фталаты, тальк, бентонит, алюминий, парафин, стеарат цинка, бензилбензоат, полиметил метакрилат, триклозан, бутилгидроксианизол, толуол, дибутилфталат, формальдегид и камфора. Даже не будучи химиком, при наличии в составе тоника или крема этих компонентов лучше вернуть такую баночку/коробочку обратно на полку.

Однако тут есть еще один очень важный момент – знак сертификата. Сертификация предполагает серьезную проверку сырья и технологий, так что, если знак сертификации на товаре есть, вы точно берете «органику». Смело кладите в корзину товары с сертификатами BDIH (Германия), NATURE (США, Германия, Швейцария), Ecocert (Франция), Cosmebio (Франция), ICEA (Италия), Soil Association (Великобритания), COSMOS ORGANIC. Можно также ориентироваться на продукцию, обладающую дополнительными сертификатами, подтверждающими натуральный состав. Данная сертификация является добровольной и создана специально в помощь потребителю для идентификации натуральной косметики.

«Такая косметика является натуральной или органической, состоит из 95% регламентируемых натуральных ингредиентов. Производство данной косметики не наносит вред окружающей среде, сырье произрастает на почве без применения химических удобрений, продукция не тестируется на животных. В любом случае даже обычная косметика, присутствующая на рынке, всегда соответствует законодательным и санитарным нормам страны, где ее можно приобрести. В России подтверждением нормам является наличие Декларации о соответствии и СГР (Свидетельства о Государственной Регистрации)», – разъясняет специалист.

Однако даже натуральная сертифицированная косметика может быть некачественной. На это может указывать расслаивание структуры средства, аллергические реакции и шелушение кожи при его использовании. «Многие производители заявляют о натуральности своей продукции, но не получают специального сертификата, так как это требует дополнительных бюджетов и высоких стандартов производственного процесса, хотя состав может включать много натуральных компонентов», – объясняет эксперт.

Действительно, на проверку сырья и готовой продукции нужно потратить много времени – по стандарту на это уходит иногда год и более. К сожалению, этот затратный во всех смыслах этап многие производители пропускают, и в результате в продаже появляется та самая некачественная косметика с поддельными сертификатами или вовсе несертифицированная.

В целом же, натуральная косметика – это гарантия безопасности, особенно для потребителей с чувствительной кожей. Она обладает накопительным эффектом, мягко воздействует на кожу, наполняет ее витаминами и микроэлементами, при этом отбеливание и защита кожи от УФ-излучения также достигаются благодаря использованию растительных и натуральных компонентов. Есть у экологически чистой косметики и недостатки: отсутствие ярких парфюмированных отдушек, короткий срок годности и высокая цена.

«Срок годности на натуральную косметику варьируется от трех до 12 месяцев после вскрытия упаковки. Производители помещают на упаковку специальный значок с открытой баночкой с указанием срока хранения после вскрытия», – указывает бренд-менеджер.