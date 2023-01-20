Женщина увеличила грудь до 32-го размера: как она выглядит

Британская модель Джазмин Дэй с детства была недовольна своей внешностью. Еще ребенком она перенесла тяжелейшую депрессию — от нескончаемого стресса спасала еда. «Больше всего времени я проводила в одиночестве, часто самым захватывающим в моем дне было то, что я собиралась съесть», — рассказывает модель Daily Mail. В какой-то момент вес девушки достиг 102 килограммов, и она твердо решила, что нужно меняться.

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Упорные тренировки и правильное питание помогли Джазмин похудеть до 65 килограммов, но желаемого тела генетика достичь не позволяла. Недолго думая, она решилась на пластическую операцию. «У меня всегда в голове был образ: подтянутое и стройное тело с преувеличенными изгибами. Сначала я хотела достичь этого с помощью тренировок, но в результате поняла, что быстрее и проще сделать операции», — не скрывает модель.