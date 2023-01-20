Россиянкам рассказали, почему у них выпадают волосы

Все женщины мечтают о роскошной шевелюре. Правда, в жизни густые и блестящие волосы, которые нам показывают в рекламе шампуней, встречаются нечасто. Гораздо чаще представительницы прекрасного пола, наоборот, жалуются, что волосы постоянно выпадают.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

О частых причинах поредения шевелюры Лайфу рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке Наталья Сурикова.

По словам специалиста, у каждого человека ежедневно выпадает от 80 до 120 волос. Причём блондины теряют всегда больше волос, чем брюнеты. Это физиологический процесс: после выпадения волоса фолликул вновь вступает в фазу роста. Так что тут бояться нечего. А вот если волосы лезут сильнее — это патологическое выпадение и причин у него очень много.

Одна из них — воспаления на коже головы, которые могут проявляться в форме фолликулита, себорейного дерматита, псориаза или других болячек. Также волосы могут выпадать после вирусных заболеваний и из-за дефицита витаминов и микроэлементов. Врач рассказала, что самая частая причина выпадения волос у женщин — нехватка железа.