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1 час назад

Россиянкам рассказали, почему у них выпадают волосы

Секрет Фирмыиещё 1

Все женщины мечтают о роскошной шевелюре. Правда, в жизни густые и блестящие волосы, которые нам показывают в рекламе шампуней, встречаются нечасто. Гораздо чаще представительницы прекрасного пола, наоборот, жалуются, что волосы постоянно выпадают.

Россиянкам рассказали, почему у них выпадают волосы
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

О частых причинах поредения шевелюры Лайфу рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке Наталья Сурикова.

По словам специалиста, у каждого человека ежедневно выпадает от 80 до 120 волос. Причём блондины теряют всегда больше волос, чем брюнеты. Это физиологический процесс: после выпадения волоса фолликул вновь вступает в фазу роста. Так что тут бояться нечего. А вот если волосы лезут сильнее — это патологическое выпадение и причин у него очень много.

Одна из них — воспаления на коже головы, которые могут проявляться в форме фолликулита, себорейного дерматита, псориаза или других болячек. Также волосы могут выпадать после вирусных заболеваний и из-за дефицита витаминов и микроэлементов. Врач рассказала, что самая частая причина выпадения волос у женщин — нехватка железа.

Также проблемы с шевелюрой могут сигнализировать о проблемах с щитовидкой. Ещё волосы лезут из-за приёма контрацептивов, ретиноидов, антикоагулянтов, цитостатиков и других препаратов. Также роскошной шевелюры не добиться при постоянных психоэмоциональных нагрузках, стрессе, несбалансированном питании, диетах и неправильном уходе за кожей головы. Кстати, выпадение — это ещё полбеды. Другая проблема — седые волосы. У многих они появляются уже после 30 лет, и дело тут не в стрессе.

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