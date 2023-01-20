4 блонд-окрашивания, которые стоит попробовать этой весной

Мы собрали топовые варианты для wow-эффекта.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Блонд всегда привлекает внимание и делает обладательницу невероятно яркой, именно поэтому множество женщин ведут борьбу за светлые волосы. Наступил новый год, а это значит, пора выяснить, какой блонд будем выбирать уже сейчас. Запоминайте, а еще лучше — сохраняйте в закладки.

Smoky blonde

Невероятный оттенок блонда, который выбирает все больше женщин. Это идеальный оттенок для тех, кто устал от классических пепельных оттенков, и хочет что-то поярче. Стилисты уверены, ближе к лету этот оттенок будет одним из самых популярных, ведь к отпуску чаще всего хочется внешних перемен, и такой оттенок блонда отличное решение, если вы планировали стать обладательницей потрясающей светлой шевелюры.

Baby blonde

Для поклонниц естественных светлых волос есть прекрасный вариант — baby blonde. Этот оттенок как нельзя лучше подойдет светлым девушкам, которые пока не готовы к кардинальному платиновому блонду. Baby blonde является одним из самых естественных оттенков блонда, который бывает, как правило, у совсем юных девушек-блондинок. Огромным плюсом такого оттенка можно назвать его универсальность — он подходит как холодному, так и теплому подтону кожи.

Light brown

Светло-коричневый оттенок блонда представляет собой растяжку цвета — от светло-коричневого у корней до блонда любого оттенка у концов. Некоторые стилисты называют его «грязным блондом» из-за прикорневого оттенка. Но при этом light brown blonde смотрится изящно и совсем не грязно, главное, найти своего мастера, который смог вы полнить такое сложное окрашивание. При правильном окрашивании вы получите многоуровневый оттенок.

Strawberry blonde