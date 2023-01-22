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43 минуты назад

Названы основные причины затрудненного дыхания после ринопластики

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Основные причины затруднения лыхания после ринопластики назвал «Мосленте» доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян. Он порекомендовал не переживать раньше времени, так как это может происходить из-за отека после операции.

Основные причины затрудненного дыхания после ринопластики
Фото: МослентаМослента

«Еще одним побочным эффектом могут быть гематомы. Кровоподтеки не слишком эстетичны, но не относятся к серьезным осложнениям и через несколько дней проходят самостоятельно. Если соблюдать все рекомендации лечащего врача, физиотерапию и перевязки, с каждым днем ситуация будет улучшаться: отеки будут спадать, дыхание восстанавливаться. Повод для беспокойства — затрудненное дыхание после окончания реабилитации», — сказал онн.

Кроме того, причиной такой проблемы может быть воспаление в организме. Чтобы избежать этого, хирург обязательно должен отправить пациента на сдачу всех необходимых анализов еще до операции.

Некорректное вмешательство также может стать причиной затрудненного дыхания после операции, подчеркнул врач. Нередко в погоне за прибылью пластические хирурги забывают о сохранении важнейшей функции носа и делают упор лишь на внешние изменения. Чтобы восстановить функцию дыхания, пластические хирурги дополнительно привлекают лор-специалистов и операция проводится в четыре руки, уточнил Алексанян.

Ранее самые распространенные у российских звезд пластические операции назвала хирург Надежда Петраш. В пример она привела жену рэпера Джигана Оксану Самойлову и экс-возлюбленную рэпера Тимати Анастасию Решетову.

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