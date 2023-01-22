Основные причины затрудненного дыхания после ринопластики

Основные причины затруднения лыхания после ринопластики назвал «Мосленте» доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян. Он порекомендовал не переживать раньше времени, так как это может происходить из-за отека после операции.

Фото: Мослента Мослента

«Еще одним побочным эффектом могут быть гематомы. Кровоподтеки не слишком эстетичны, но не относятся к серьезным осложнениям и через несколько дней проходят самостоятельно. Если соблюдать все рекомендации лечащего врача, физиотерапию и перевязки, с каждым днем ситуация будет улучшаться: отеки будут спадать, дыхание восстанавливаться. Повод для беспокойства — затрудненное дыхание после окончания реабилитации», — сказал онн.

Кроме того, причиной такой проблемы может быть воспаление в организме. Чтобы избежать этого, хирург обязательно должен отправить пациента на сдачу всех необходимых анализов еще до операции.

Некорректное вмешательство также может стать причиной затрудненного дыхания после операции, подчеркнул врач. Нередко в погоне за прибылью пластические хирурги забывают о сохранении важнейшей функции носа и делают упор лишь на внешние изменения. Чтобы восстановить функцию дыхания, пластические хирурги дополнительно привлекают лор-специалистов и операция проводится в четыре руки, уточнил Алексанян.