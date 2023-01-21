Россиянки начали увеличивать губы на дому. Вот какие могут быть последствия

В России в продаже появились специальные препараты для прокачки губ в домашних условиях — покупательницам предлагается самостоятельно вкалывать косметические филлеры. Несмотря на то, что интернет заполонили восторженные отзывы и фотографии, а женщины не нарадуются появлению новинки, по мнению врачей, последствия такой процедуры — крайне непредсказуемы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Филлеры — это инъекционные препараты. С их помощью можно делать контурную пластику, избегая хирургического вмешательства, а также проводить коррекцию морщин и глубоких складок. Сами по себе филлеры — это пластичная и вязкая суспензия, напоминающая жидкий гель.

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Недавно филлеры появились на маркетплейсах — довольные покупательницы пишут, что после укола «всё прошло замечательно».

Продаются «домашние» филлеры по цене от 3000 до 12 000 рублей — в зависимости от количества упаковок в наборе. Некоторые товары с маркетплейсов уже удалили, однако другие можно найти по запросам «биоревитализант» или «гиалуроновая кислота».

По словам врач-косметолога Светланы Корниловой, препараты должны приобретать только специалисты — люди с дипломами косметологов, а покупать их можно только у проверенных дистрибьюторов.

«Если препарат куплен неизвестно где, никто не может быть уверен, что в шприце находится. Неизвестно, нет ли там опасных примесей, которые приведут к аллергической реакции, анафилактическому шоку, некрозу, не произойдёт ли фиброза (рубцевание или комочки) в губах», — рассказала врач проекту «Городские порталы».

Она отметила, что когда человек ставит себе препарат сам, он может изуродовать себя навсегда. «Одно дело, если он просто введёт не с той стороны или слишком много — это будет некрасиво, но не смертельно. Человек без знания анатомии может попасть в сосуд, получить некроз, кроме того, сама процедура очень болезненная», — предупредила Корнилова.

Если введение препарата закончилось острым осложнением, нужно сразу обращаться в скорую, а если неприятные последствия не требуется устранять здесь и сейчас, то можно обратиться к хирургу, советует врач.

По словам юриста компании Benefactum Филиппа Слабынина, филлеры и другие препараты для инъекционной косметологии должны иметь регистрационное удостоверение. Купить такие уколы может лишь дипломированный специалист, а обычному гражданину их могут и не продать.