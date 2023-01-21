Названы самые популярные бьюти-услуги в Москве

Рейтинг самых востребованных у москвичек процедуры назвал сервис "Авито Услуги". Об этом аналитики сервиса рассказали в эфире радио "Говорит Москва".

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Согласно данным экспертов, в ушедшем году спрос на услуги специалистов в сфере красоты в столице вырос на 57 процентов в сравнении с 2021 годом. Количество объявлений об услугах от мастеров увеличилось на 34 процента за год.

Самый сильный рост показал спрос на услуги мастеров по маникюру и педикюру - плюс 57 процентов. А спрос на услуги парикмахеров, стилистов по волосам и визажистов за год вырос на 51 процент.