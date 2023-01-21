Хирург рассказал о мифах вокруг пластики груди

Пластический хирург Владимир Карпюк перечислил мифы, которые сопровождают операции по изменению формы груди. По его словам, большинство из них берут начало в XX веке. А в те времена технологии были куда менее развитыми, чем сейчас. Например, когда-то считалось, что силиконовые импланты небезопасны. Позднее выяснилось, что они не вызывают рака или аутоиммунных болезней.

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Сейчас в медицине используются импланты четвёртого и пятого поколений. Они не вызывают заболеваний. Также хирург заверил, что импланты не мешают грудному вскармливанию.

Кроме того, мнение о том, что импланты надо менять каждые 10 лет — это тоже миф. Сейчас на них дают пожизненную гарантию. Также они, по словам хирурга, полностью имитируют естественную форму груди. Современная пластическая хирургия помогают сохранить ту форму, которая была дана природой.

В то же время Карпюк рассказал, что грудные импланты не спасут грудь от обвисания. В этом случае можно использовать подтяжку молочных желёз, но это уже более серьёзная хирургическая операция.