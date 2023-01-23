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1 час назад

Назван тип помады, которую не стоит использовать зимой

Вечерняя Москваиещё 1

Нанесение макияжа мрачным зимним утром не вызывает такого же энтузиазма, как в теплое время года. Яркая помада зачастую может мгновенно поднять настроение, однако не все косметические средства одинаково подходят для разной погоды. Визажист и косметолог Белла Уильямс назвала тип помады, формула которой не подходит для зимнего применения, так как делает губы сухими и потрескавшимися при понижении температуры. Об этом пишет американское издание She Finds.

Назван тип помады, которую не стоит использовать зимой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Тип помады

Матовые помады способствуют пересушиванию и растрескиванию губ, вызывая обветривание и раздражение, рассказала Уильямс. Также они могут усугубить существующие трещинки на губах.

По словам эксперта, во всем виноваты ингредиенты помады. Чтобы она оставалась матовой, в состав входят воск, пигмент и гораздо меньше масла, чем в глянцевых или полуматовых видах. Однако у них есть и преимущества: стойкость и насыщенность цвета.

Как наносить помаду зимой

Если нет желания расставаться с любимой матовой помадой, губы можно сделать увлажненными при помощи следующих способов.

Начните с отшелушивания натуральным скрабом, например, на основе сахара. Затем нанесите увлажняющую маску с гиалуроновой кислотой, зеленым чаем и пептидами, после — успокаивающий бальзам.

Матовые альтернативы

Специалист посоветовала переходить на альтернативы матовой помады с лучшими свойствами увлажнения.

— Попробуйте выбрать полуматовые или кремовые помады. Они сохранят губы увлажненными и защищенными, оставив при этом красивый цвет. Кроме того, ищите помады с такими ингредиентами, как масло ши, масло авокадо, витамин Е и другие натуральные увлажняющие средства. Не забудьте также купить бальзам для губ с SPF, чтобы обеспечить дополнительный слой защиты от холодной зимней погоды, — посоветовала специалист.

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