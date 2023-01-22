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1 час назад

6 методов ухода за кожей, которые действительно работают

Ferra.ru

Издание ScienceTimes рассказало, какие из общеизвестных методов ухода за кожей имеют под собой научную основу и действительно работают.

6 методов ухода за кожей, которые действительно работают
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Витамин B3.

Он помогает контролировать выработку кожного сала и обладает сильными противовоспалительными свойствами. Ищите сыворотки, содержащие не менее десяти процентов витамина B3, или ниацинамида.

2. Меньше стресса.

Стресс в целом негативно влияет на состояние организма.

3. Коллагеновые сыворотки.

Они восстанавливают эластичность кожи, делая её более упругой и молодой.

4. Расширенный уход, включающий уход за кожей тела.

5. Увлажнение с помощью грибов.

Гриб тремелла известен тем, что является более мягкой и натуральной альтернативой гиалуроновой кислоте.

6. Технологии для ухода за кожей.

Некоторые люди отказываются от ботокса в пользу портативных микротоковых устройств, которые дают те же результаты в течение нескольких недель использования.

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