6 методов ухода за кожей, которые действительно работают

Издание ScienceTimes рассказало, какие из общеизвестных методов ухода за кожей имеют под собой научную основу и действительно работают.
1. Витамин B3.
Он помогает контролировать выработку кожного сала и обладает сильными противовоспалительными свойствами. Ищите сыворотки, содержащие не менее десяти процентов витамина B3, или ниацинамида.
2. Меньше стресса.
Стресс в целом негативно влияет на состояние организма.
3. Коллагеновые сыворотки.
Они восстанавливают эластичность кожи, делая её более упругой и молодой.
4. Расширенный уход, включающий уход за кожей тела.
5. Увлажнение с помощью грибов.
Гриб тремелла известен тем, что является более мягкой и натуральной альтернативой гиалуроновой кислоте.
6. Технологии для ухода за кожей.
Некоторые люди отказываются от ботокса в пользу портативных микротоковых устройств, которые дают те же результаты в течение нескольких недель использования.