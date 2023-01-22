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34 минуты назад

Парикмахер перечислила семь шагов правильного мытья головы

Lenta.ruиещё 1

Парикмахер перечислила семь шагов правильного мытья волос. Соответствующий ролик, который стал вирусным и набрал 140 тысяч просмотров, опубликован на платформе TikTok.

Парикмахер перечислила семь шагов правильного мытья головы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сотрудница салона красоты Ventura Hair Studio показала лучшую технику очищения головы на одной из клиентов. Так, сначала необходимо полностью намочить волосы, после чего вспенить шампунь в руках, нанести его на корни прядей и втереть в кожу. Потом, по словам эксперта, требуется смыть средство и повторить все действия еще раз, затем тщательно промыть голову.

После этого специалистка советует выжать остатки воды из волос перед нанесением кондиционера.

«При добавлении кондиционера или бальзама избегайте корней — иначе они быстро загрязнятся вновь», — пояснила автор видео и добавила, что в заключение лучше промыть локоны прохладной водой, таким образом закрыв чешуйки волос.

В декабре 2022 года специалист по микропигментации кожи головы Амр Салем и трихолог Яннис Джанцидес назвали еду, которая вызывает облысение. В первую очередь в перечень попали обработанные закуски, конфеты, хлопья для завтрака и газировка.

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