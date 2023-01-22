Как сберечь руки зимой

Зима — тяжёлое время не только для менталочки, но и для организма в целом: витаминов не хватает, как и солнца, воздух в помещении сушит волосы и кожу, а на улице их морозит. Но печальное состояние волос хоть не чувствуешь, а вот рук — ещё как. Поэтому у дерматовенеролога Алёны Романовой есть несколько лайфхаков, которые спасут и кожу, и нервы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалистки, сперва нужно понимать, с каких сторон идёт удар по больному месту. Кожа страдает из-за внутренних и внешних причин. Она может сохнуть и трескаться из-за дефицита белков филлагрина и аквапорина, которые меньше вырабатываются из-за пониженной влажности и отсутствия света. Для этого можно пропить курс витамина D.

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А вот с внешними факторами всё сложнее. К ним относят сухой или морозный воздух, перепады температур, горячую воду, бытовую химию и антисептик, слишком сильные сушилки для рук в офисах и ТЦ и так далее. Поэтому здесь воевать приходится на несколько фронтов.

Сперва нужно купить два крема для рук — один лёгкий, который можно будет наносить в течение дня, а второй пожирнее, он пригодится перед сном и выходом на улицу (только наносить его нужно пораньше, минимум за полчаса до выхода). Ещё на ночь можно надевать специальные перчатки для рук. Есть гелевые с увлажняющим эффектом, а есть простые тканевые, в которых кожа будет дышать, а крем лучше впитываться.

К слову, брать нужно не все подряд крема, а с определённым составом. Например, зимой особенно ценятся различные масла, витамины A и E, пантенол и ликохалкон А. А вот экстракты трав лучше отложить до лучших времен — не них может возникнуть аллергия, от которой кожа и так еле уворачивается.

Кстати об аллергии. Есть два типа реакции кожи на холод — холодовые аллергия и экзема. Аллергия случается, когда из-за мороза в организме образуются криоглобулины. Иммунная система их не признаёт и начинает атаковать, в итоге и получаются раздражение или высыпание.

А вот экзема — это немного другое. Она возникает на изначально высушенной и чувствительной коже, которая просто не выдерживает внешнего воздействия среды и начинает трескаться. Туда легко попадают различные бактерии, которые вызывают инфекцию, и вуаля — на руке вылезло какое-то красное воспалённое пятно, которое зудит и чешется, но чем сильнее чешешь — тем хуже.