Россиянам перечислили основные правила ухода за кожей в зимний период

Врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова перечислила основные правила ухода за кожей в зимний период, поскольку в холодное время года она наиболее подвержена сухости. Об этом она рассказала «Известиям».

Специалист пояснила, что пребывание на холоде негативно сказывается на коже, в частности, из-за сужения сосудов и выработки особых молекул — цитокинов, за счет которых повышается ее чувствительность. Поэтому, подчеркнула Константинова, зимой коже необходим особый уход с акцентом на увлажнение. Однако при этом не стоит забывать и про очищение, отшелушивание и тонизирование.