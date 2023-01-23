Как найти свой аромат

Бесконечные полки в парфюмерных бутиках переливаются флаконами всевозможных форм, фантазия парфюмеров поражает, а ароматы стремятся завоевать ваше обоняние. Но как во всём этом великолепном многообразии найти «свой» аромат? Как не ошибиться в его выборе рассказала Надежда Дроздова, директор по маркетингу парфюмерно-косметической компании «Понти Парфюм».

Фото: ГлагоL ГлагоL

Как наш мозг воспринимает ароматы

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Нос — единственный орган чувств человека, не имеющий «посредников». Как только мы вдыхаем аромат, мозг моментально “считывает” подаваемые ему сигналы и распространяет их по всему организму, вызывая определённые чувства, эмоции и воспоминания, меняет настроение. А всё потому, что нерв, который отвечает за передачу сигнала обоняния, связан с мозгом напрямую.

Всё вместе — сигналы, сам мозг и все задействованные в передаче данных структуры образуют лимбическую систему. Она играет важную роль в управлении нашим настроением, памятью, поведением и эмоциями, частотой сердечных сокращений, кровяным давлением, дыханием, памятью, стрессом и гормональным балансом.

Именно поэтому ароматерапия — один из самых действенных способов обрести спокойствие, расслабиться и просто улыбнуться!

Из чего состоит аромат

Прежде чем рассказать о том, как выбрать аромат, немного теории. Каждый аромат состоит из нескольких нот — верхних, срединных и базовых.

Когда вы вдыхаете аромат, сначала слышатся его верхние ноты, самые яркие. Именно по ним вы понимаете, нравится вам аромат или нет. Через полчаса они “улетают” и вступают средние (сердечные) ноты — это сама суть аромата. Эти ноты мы «носим» на себе несколько часов.

Именно поэтому, даже если вам понравились верхние ноты, стоит подождать хотя бы полчаса, чтобы вступили срединные. Аромат изменится, а с ним, возможно, и ваше впечатление от него.

В конце аромат обязательно оставляет некое послевкусие, базовые ноты. Они проявляют себя в течении целого дня.

Конечно же, в зависимости от времени суток, времени года, погоды и даже настроения человека, аромат раскрывается очень по-особенному.

Как подобрать аромат

При выборе аромата важно ориентироваться на собственные ощущения. И, конечно, помнить о том, как раскрывается аромат. Старайтесь выбирать аромат утром — в это время суток обоняние особенно восприимчиво к ароматам.

И раскроем тайну — кофейные зёрна в парфюмерных магазинах не решают проблемы перенасыщенности обонятельных рецепторов. Аромат зёрен сам по себе достаточно насыщенный и может вызвать лёгкую паросмию или искажение ароматов. А, значит, это лишь лишняя нагрузка на носовые пазухи и мозг.

Лучше немного подышать носом, сделать паузу. И лучше всего раз тестировать не более трёх ароматов.