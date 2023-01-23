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45 минут назад

Названы опасные последствия сна с мокрыми волосами

Lenta.ru

Эксперт по сну Макс Стивенс назвал опасные последствия сна с мокрыми волосами. Соответствующую информацию публикует Express.co.uk.

Названы опасные последствия сна с мокрыми волосами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, влажные пряди становятся более ломкими, что провоцирует их выпадение. Так, во время сна на волосы оказывается давление, которое приводит к повреждению их структуры. Кроме того, влага способствует размножению бактерий и появлению плесени, вызывающих проблемы с дыханием и кожей.

Чтобы снизить вышеуказанные риски, Стивенс посоветовал подсушивать пряди перед отходом ко сну и пользоваться шелковыми наволочками.

«Гладкие ткани вызывают меньшее трение, когда вы ворочаетесь, и помогают удерживать натуральные масла в волосах, что способствует их оздоровлению», — пояснил он.

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