Названы опасные последствия сна с мокрыми волосами

По словам специалиста, влажные пряди становятся более ломкими, что провоцирует их выпадение. Так, во время сна на волосы оказывается давление, которое приводит к повреждению их структуры. Кроме того, влага способствует размножению бактерий и появлению плесени, вызывающих проблемы с дыханием и кожей.