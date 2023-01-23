Врач раскрыла способы надолго сохранить цвет окрашенных волос

Дерматолог Моника Капур из Индии раскрыла способы надолго сохранить цвет окрашенных волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Times Now.

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В первую очередь врач посоветовала использовать шампуни и кондиционеры, в составе которых отсутствуют сульфаты. Данные компоненты способствуют быстрому вымыванию красителя из кутикул прядей, поскольку при взаимодействии с водой образовывают обильную пену, считает эксперт.

Вдобавок Капур призвала читателей не мыть голову горячей водой. Так, она порекомендовала начать данный процесс с теплой, а закончить — холодной. Кроме того, доктор заявила о необходимости защиты прядей во время жаркого сезона.

«Чтобы цвет волос оставался свежим, крайне важно уменьшить воздействие тепла от фена, выпрямителя и щипцов для завивки. Используйте хороший термозащитный спрей», — пояснила специалист.

В заключение Капур отметила, что окрашенные волосы всегда должны быть увлажненными. Так, собеседница издания предложила на постоянной основе включить в свой уход применение протеиновых масок.