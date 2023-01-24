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2 часа назад

"Где колола – не дотронуться": опасные липолитики появились на маркетплейсах

Диана Товсепова

В российских соцсетях скандал: на маркетплейсах начали продавать инъекционные препараты, которые люди сами себе колят.

"Где колола – не дотронуться": опасные липолитики появились на маркетплейсах
Фото: PxherePxhere

В частности, на российских маркетплейсах начали продавать липолитики — инъекции фосфатидилхолина и дезоксихолата натрия. Такие препараты используются для коррекции фигуры и удаления жировых ловушек, например отложения жира на подбородке или коленях.

Процедура болезненная и при неправильном введении может привести к атрофии или рубцеванию тканей. Конечно, такие процедуры должен проводить только врач, который при вас вскрывает упаковку с препаратом.

Однако люди уже пробуют проводить опасную процедуру самостоятельно и даже делятся отзывами. Результаты у женщин плачевные, а последствия пугают даже самых смелых.

Соцсети
Соцсети

При этом ранее на маркетплейсах появились филлеры для "самодельной" контурной пластики губ, которая также должна проводиться только опытным специалистом с медицинском образование в сертифицированной клинике.

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