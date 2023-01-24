Полная блогерша раскрыла секрет своей фигуры и удивила подписчиков

Полная фитнес-блогерша Сом (фамилия неизвестна) раскрыла секреты своей подтянутой фигуры и восхитила подписчиков. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok -аккаунте, который насчитывает 39 тысяч подписчиков.

Юзерша с никнеймом регулярно публикует ролики, в которых демонстрирует процесс своих тренировок. При этом, по словам девушки, пользователи сети удивляются, что ей удается сохранять свои пышные формы и выглядеть при этом спортивно. Отвечая на их вопросы, Сом посоветовала правильно питаться и регулярно выполнять физические упражнения.