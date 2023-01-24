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2 часа назад

На популярных блогеров завели дело о пропаганде ЛГБТ

Lenta.ruиещё 5

На популярных блогеров завели дело о пропаганде ЛГБТ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В МВД завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ на российских блогеров Дашу Корейку (настоящее имя — Максим Матвеев) и Хилми Форкс (настоящее имя неизвестно). Об этом ведомство сообщило в ответе на жалобу первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, передает РИА Новости.

«По результатам рассмотрения указанных сведений уполномоченным должностным лицом отдела МВД России по Тверскому району Москвы 13 января 2023 года возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола". Проводится административное расследование», — сообщили в ведомстве.

При этом в МВД отметили, что в возбуждении в отношении блогеров дела о пропаганде наркотических средств было отказано. Сейчас ведомство проводит процессуальную проверку для оценки действий блогеров по статье 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Кроме того, материалы блогеров направлены в Роскомнадзор и Следственный комитет после выявления признаков нарушения закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, добавили в ведомстве.

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