На популярных блогеров завели дело о пропаганде ЛГБТ

В МВД завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ на российских блогеров Дашу Корейку (настоящее имя — Максим Матвеев ) и Хилми Форкс (настоящее имя неизвестно). Об этом ведомство сообщило в ответе на жалобу первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой , передает РИА Новости .

При этом в МВД отметили, что в возбуждении в отношении блогеров дела о пропаганде наркотических средств было отказано. Сейчас ведомство проводит процессуальную проверку для оценки действий блогеров по статье 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Кроме того, материалы блогеров направлены в Роскомнадзор и Следственный комитет после выявления признаков нарушения закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, добавили в ведомстве.