Как подтянуть грудь без имплантов

Одним из основных направлений в пластической хирургии является пластика груди. Самой популярной операцией из года в год является эндопротезирование молочных желез. Отсюда следует вопрос, как в течение времени изменился подход к пластике груди, какие операции сейчас используют для коррекции объема, формы, внешнего вида молочных желез, кроме установки имплантов? Рассказал пластический хирург Никита Молотков.
Фото: unsplashunsplash
Показания к хирургическому вмешательству
Видео дня
Прежде, чем переходить к самим операциям, необходимо определится в каких случаях показано хирургическое вмешательство:
Эстетическая неудовлетворенность малым объемом своих молочных желез;
Врожденная или приобретенная асимметрия молочных желез, сосков, ареол, подгрудных складок;
Птоз груди (мастоптоз);
Чрезмерно большой объем молочных желез (гипертрофия МЖ, гигантомастия);
Гинекомастия - увеличение молочной железы у мужчины;
Сочетание вышеперечисленных показаний;
Отсутствие молочной железы после перенесенной мастэктомии, состояние, когда требуется реконструктивное хирургическое вмешательство с целью восстановления молочной железы.
Виду пластических операций
По словам пластического хирурга, в зависимости от типа проблемы существуют различные виды пластических операции по коррекции молочных желез.
Первая группа операций направлена на увеличение груди. К таким операциям относятся:
Эндопротезирование молочных желез - установка силиконовых имплантатов в области груди;
Липофилинг молочных желез - введение собственной жировой ткани в область груди с целью её увеличения, коррекции асимметрии объема.
Вторая группа направлена на коррекцию птоза груди:
Подтяжка молочных желез (мастопексия) - периареолярная, циркумвертикальная (lollypop), Т-инвертированная (якорная, классическая, Т-образная). Все данные операции направлены на иссечение избытка перерастянутой лишней кожи молочных желез, перемещение молочных желез в эстетически правильное положение на передней грудной стенке с максимальным сохранением объема собственной груди;
Во время выполнения мастопексии также проводится необходимая коррекция асимметрии ареол, сосков, положения подгрудных складок.
Третья группа операций направлена на уменьшение молочных желез:
Редукционная маммопластика - хирургическое вмешательство на молочной железе, направленное на уменьшение размера молочных желез;
Во время уменьшения груди также выполняется необходимая коррекция присутствующей асимметрии молочных желез, ареол, подгрудных складок;
Коррекция гинекомастии - иссечение молочных желез у мужчин.
К четвертой группе относятся операции по восстановлению/реконструкции молочных желез:
Реконструкция груди при помощи установки имплантата;
Реконструкция молочной железы при помощи собственных тканей (лоскутные методики; липофилинг).
Все это деление на группы условно и создано лишь для упрощенного понимания всех возможных к проведению операций в области молочных желез. Операции из разных групп могут сочетаться между собой, к примеру, увеличение молочных желез имплантами может проводиться одновременно с подтяжкой груди, коррекцией сосково-ареолярного комплекса, а также частичному, локальному липофилингу молочных желез в зонах не корректируемого объема при помощи эндопротеза.
Операций по коррекции молочных желез на самом деле огромное разнообразие, но определить нужна ли вам операция, какая это операция может только пластический хирург на первичной очной консультации.