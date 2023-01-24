Как подтянуть грудь без имплантов

Все это деление на группы условно и создано лишь для упрощенного понимания всех возможных к проведению операций в области молочных желез. Операции из разных групп могут сочетаться между собой, к примеру, увеличение молочных желез имплантами может проводиться одновременно с подтяжкой груди, коррекцией сосково-ареолярного комплекса, а также частичному, локальному липофилингу молочных желез в зонах не корректируемого объема при помощи эндопротеза.



Операций по коррекции молочных желез на самом деле огромное разнообразие, но определить нужна ли вам операция, какая это операция может только пластический хирург на первичной очной консультации.



Молотков Никита Сергеевич Пластический хирург сети клиник "Семейная"