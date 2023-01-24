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1 час назад

Россиянкам назвали опасные последствия популярной косметологической процедуры

Lenta.ru

Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в беседе с Пятым каналом назвала россиянкам опасные последствия популярной косметологической процедуры BB Glow, направленной на выравнивание тона кожи лица.

Названы опасные последствия популярной бьюти-процедуры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, данная услуга позволяет замаскировать пигментные пятна и ярко выраженные синяки вокруг глаз. Кроме того, красящая основа, которая состоит из гиалуроновой кислоты, витаминов и цветного вещества, не проникает в глубокие слои кожи, поэтому эффект после ее нанесения держится до года, добавила Егорова.

Как утверждает косметолог, упомянутая процедура может привести к аллергической реакции.

«Можно сделать аллергическую пробу на маленьком участке кожи, посмотреть, как она будет реагировать», — посоветовала врач.

Эксперт уточнила, что проводить косметологическую процедуру BB Glow можно только при отсутствии кожных заболеваний, в том числе акне и разацеи.

«Если лицо потом опухнет, покраснеет и будет чесаться — это все придется выводить очень долго», — предупредила Егорова.

Красота,Татьяна Егорова,
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