Названы опасные последствия популярной бьюти-процедуры

Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в беседе с Пятым каналом назвала россиянкам опасные последствия популярной косметологической процедуры BB Glow, направленной на выравнивание тона кожи лица.

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По словам специалистки, данная услуга позволяет замаскировать пигментные пятна и ярко выраженные синяки вокруг глаз. Кроме того, красящая основа, которая состоит из гиалуроновой кислоты, витаминов и цветного вещества, не проникает в глубокие слои кожи, поэтому эффект после ее нанесения держится до года, добавила Егорова.

Как утверждает косметолог, упомянутая процедура может привести к аллергической реакции.

«Можно сделать аллергическую пробу на маленьком участке кожи, посмотреть, как она будет реагировать», — посоветовала врач.

Эксперт уточнила, что проводить косметологическую процедуру BB Glow можно только при отсутствии кожных заболеваний, в том числе акне и разацеи.