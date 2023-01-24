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41 минуту назад

Названы главные ошибки при уходе за седыми волосами

Lenta.ru

Редакторы портала Best Life совместно с парикмахерами назвали главные ошибки при уходе за седыми волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы главные ошибки при уходе за седыми волосами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Профессиональный стилист из Лас-Вегаса Синди Маркус рассказала, что людям с данным типом волос необходимо стричься один раз в восемь-десять недель. Если пропускать процедуры, седые пряди станут ломкими, сухими и начнут завиваться в кудри. В то же время Маркус предупредила о вреде частой укладки.

«Седые волосы имеют жесткую структуру, а чрезмерная укладка усиливает обезвоживание, заставляя их виться еще больше», — пояснила она.

«Еще одна самая распространенная ошибка в уходе за сединой — это чрезмерное мытье», — отметила креативный директор салона красоты Wig Reports Лорен Удо и пояснила, что это лишает кожу головы натуральных масел, которые необходимы для поддержания здоровья и защиты волос.

В связи с этим она предложила прибегать к процессу два-три раза в неделю с использованием косметических средств с неагрессивными компонентами в составе.

В свою очередь, Маркус призвала читателей издания делать выбор в пользу шампуней с фиолетовым пигментом, которые направлены на предотвращение появления желтизны. Продукт с синим оттенком делает волосы пористыми. Также эксперт посоветовала обратить внимание на кондиционер.

«Например, чтобы жесткие и вьющиеся волосы оставались послушными, я бы посоветовала увлажняющий кондиционер, а для густоты тонких волос — кондиционер для объема», — уточнила она.

В заключение парикмахер американской актрисы Гвинет Пэлтроу Коди Ренегар предложил включить в уход детокс-шампунь, который поможет глубоко очистить кожу головы от стайлинговых средств. При этом он пояснил, что подобное средство можно сделать самостоятельно. Например, добавить в свой обычный шампунь немного пищевой соды.

Красота,Гвинет Пэлтроу,
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