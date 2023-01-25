Мастер оставил девушку с ногтями в виде таблеток вместо френча

Блогерша Пейдж Плант после похода в салон осталась с ногтями в виде таблеток вместо французского маникюра (френча). Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка рассказала, что отправилась к мастеру с определенной просьбой, показав на фото пример ожидаемого результата. На снимке была видна рука с аккуратными ногтями бледно-розового цвета и белой линией на свободном крае. Затем клиентка продемонстрировала полученный маникюр. Так, ее ногти были полностью белого цвета, другой длины и формы. Кроме того, лак попал на кожу.

«Я заплатила полную цену, потому что испытывала социальную тревожность», — призналась юзерша.

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