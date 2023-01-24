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1 час назад

Блогерша сделала макияж для вечеринки у бассейна и разозлила фанатов

Lenta.ru

Бьюти-блогерша Мередит Даксбери сделала макияж перед походом на вечеринку у бассейна и разозлила зрителей. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 16,8 миллиона подписчиков.

Блогерша сделала макияж для вечеринки у бассейна и разозлила фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В опубликованном ролике инфлюэнсер с никнеймом meredithduxbury распределила чрезмерное количество тонального средства пальцами по всему лицу. Помимо этого, юзерша нанесла консилер, розовые тени для век и помаду нюдового оттенка. «Остался последний штрих», — заключила она, продемонстрировав на камеру бикини оранжевого цвета.

Подписчики неоднозначно оценили поступок блогерши, о чем написали в комментариях под постом.

«Неужели ты решила нанести столько тональника для вечеринки в воде?», «Выглядит очень некрасиво», — высказались одни. «Каждый имеет право выглядеть так, как хочет», «Это твоя жизнь — делай, что хочешь», — поддержали девушку другие фанаты.

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