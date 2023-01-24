Блогерша сделала макияж для вечеринки у бассейна и разозлила фанатов

Бьюти-блогерша Мередит Даксбери сделала макияж перед походом на вечеринку у бассейна и разозлила зрителей. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 16,8 миллиона подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В опубликованном ролике инфлюэнсер с никнеймом meredithduxbury распределила чрезмерное количество тонального средства пальцами по всему лицу. Помимо этого, юзерша нанесла консилер, розовые тени для век и помаду нюдового оттенка. «Остался последний штрих», — заключила она, продемонстрировав на камеру бикини оранжевого цвета.

Подписчики неоднозначно оценили поступок блогерши, о чем написали в комментариях под постом.