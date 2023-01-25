Можно ли избавиться от растяжек после родов

Растяжки или, по-научному, стрии не доставляют болезненного дискомфорта, но беспокоят женщину с эстетической точки зрения. Кремы или лазер? Химик-технолог Анна Шарова, создатель бренда ANNA SHAROVA, объясняет, как бороться с растяжками.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Причины и профилактика

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Причина растяжек хорошо известна: перерастяжение кожи вследствие ее быстрого роста и увеличения объемов тела. Растяжки — удел не только беременных, в группу риска попадают подростки, спортсмены, люди с ожирением. Удел общий, но локализация на теле разная. При беременности чаще всего поражаются области живота и груди. Рекомендации для профилактики появления растяжек при беременности — это качественное увлажнение и питание кожи, чтобы хотя бы чуть-чуть облегчить ее состояние при неизбежном растяжении. Сюда же входит питание беременной: белки и жиры должны составлять основу рациона. На углеводах без последствий для качества кожи далеко не уедешь. Ну и еще одна простая опция, о которой почему-то мало говорят, набирать вес в процессе беременности нужно и аккуратно и немного.

Когда кремы помогут?

Растяжки — это результат рубцовых изменений в дерме. О том, как непросто с ними бороться, напомнят слои строения кожи: роговой, эпидермис, дерма, подкожно-жировая клетчатка. То есть, чтобы пробраться к результату рубцовых изменений, нужно качественно и не травматично поработать с дермой, не затронув эпидермис. На это способны (далеко не всегда результативно и еще более далеко не всегда атравматично) лазерные методики: аблятивные и неаблятивные. Именно поэтому косметика для предотвращения образования растяжек — есть абсолютная норма, а вот против уже существующих стрий — чистой воды преувеличение. Не стоит надеяться на очередную банку даже за космические суммы, она все равно не поможет. Мерами помощи при растяжках являются лазерные методики, RF-методики.

Подобный состав, представляющий из себя инкапсулированный актив на основе растительных фосфолипидов, масел и витаминов, способен предотвратить растяжки и улучшить внешний вид уже имеющихся на коже несовершенств.

Почему от растяжек нельзя избавиться

Наука на месте не стоит, но победить растяжки полностью по-прежнему невозможно, повторюсь, по причине определения самого понятия растяжек: сформированность рубцовой ткани соединительно-тканных волокон. Интересна причина возникновения проблемы: сниженный синтез коллагена и эластина, с сохранением активности металлопротеаз, разрушающих их. В результате сохраняется эпидермальная структура, но деформируется дермальная. Рвутся сосуды, волокна коллагена и эластина.