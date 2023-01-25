Любимые варианты маникюра Кейт Миддлтон, Меган Маркл и Дианы

Элегантность, сдержанность и немного бунтарства.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Строгие правила королевского этикета касаются всех сфер жизни и внешнего вида членов династии. Маникюр — конечно, не исключение: он должен быть аккуратным, не привлекать внимания и подходить для любой ситуации.

Видео дня

На самом деле, правило всего одно: маникюр должен быть нюдовым. Но принцессы и герцогини к требованиям королевского протокола относятся по-разному.

Кейт Миддлтон

Любимица публики и королевской династии тщательно следует всем правилам протокола. Ее нельзя увидеть с цветным лаком даже на торжественных мероприятиях: обычно ногти Кейт аккуратно обработаны, кутикула удалена, края подпилены.

В качестве покрытия жена принца Уильяма использует прозрачный укрепляющий лак, который не скрывает натуральный цвет пластины. Кстати, многие поклонники Кейт замечали, что иногда на ее пальцах, кроме колец, появляются кусочки пластыря: герцогиня объясняла, что часто возится в саду, играет с детьми, готовит и получает небольшие травмы. Эта деталь сделала Миддлтон еще более любимой королевской особой.

Принцесса Диана

В отличие от жены ее старшего сына, леди Ди была настоящей бунтаркой. Конечно, гель-лака в то время еще не существовало, но принцесса обожала классические яркие оттенки.

На мероприятиях королева сердец появлялась с алыми ногтями, даже если ее наряд был сдержанным и элегантным. По слухам, такая вольность ужасно раздражала королеву Елизавету II. Неоднократно Диане говорили, что ей нельзя носить подобные оттенки, но леди Ди считала красный лак элегантным и женственным, поэтому отказываться от него не собиралась.

Принцессы Евгения и Беатрис

Племянницы короля Карла III не являются постоянными членами королевской семьи, им не положена охрана и содержание за счет налогов. Зато девушки могут вести бизнес и позволять себе некоторые вольности. Как и Диана, они не намерены отказываться от цветного лака. Евгения обожает ягодные оттенки, а Беатрис без ума от бордового. Впрочем, нэйл-дизайном принцессы, конечно, не увлекаются: это точно запрещено королевским протоколом.

Меган Маркл

Главная бунтрака королевской семьи до свадьбы обожала яркий маникюр, но, став женой принца Гарри, решила правило, касающееся цвета ногтей соблюдать почти неукоснительно. Меган посещала маникюрный салон, чтобы аккуратно подпилить края и удалить кутикулу, иногда наносила полупрозрачный гель.