Любимые варианты маникюра Кейт Миддлтон, Меган Маркл и Дианы

Элегантность, сдержанность и немного бунтарства.
Строгие правила королевского этикета касаются всех сфер жизни и внешнего вида членов династии. Маникюр — конечно, не исключение: он должен быть аккуратным, не привлекать внимания и подходить для любой ситуации.
На самом деле, правило всего одно: маникюр должен быть нюдовым. Но принцессы и герцогини к требованиям королевского протокола относятся по-разному.
Любимица публики и королевской династии тщательно следует всем правилам протокола. Ее нельзя увидеть с цветным лаком даже на торжественных мероприятиях: обычно ногти Кейт аккуратно обработаны, кутикула удалена, края подпилены.
В качестве покрытия жена принца Уильяма использует прозрачный укрепляющий лак, который не скрывает натуральный цвет пластины. Кстати, многие поклонники Кейт замечали, что иногда на ее пальцах, кроме колец, появляются кусочки пластыря: герцогиня объясняла, что часто возится в саду, играет с детьми, готовит и получает небольшие травмы. Эта деталь сделала Миддлтон еще более любимой королевской особой.
В отличие от жены ее старшего сына, леди Ди была настоящей бунтаркой. Конечно, гель-лака в то время еще не существовало, но принцесса обожала классические яркие оттенки.
На мероприятиях королева сердец появлялась с алыми ногтями, даже если ее наряд был сдержанным и элегантным. По слухам, такая вольность ужасно раздражала королеву Елизавету II. Неоднократно Диане говорили, что ей нельзя носить подобные оттенки, но леди Ди считала красный лак элегантным и женственным, поэтому отказываться от него не собиралась.
Племянницы короля Карла III не являются постоянными членами королевской семьи, им не положена охрана и содержание за счет налогов. Зато девушки могут вести бизнес и позволять себе некоторые вольности. Как и Диана, они не намерены отказываться от цветного лака. Евгения обожает ягодные оттенки, а Беатрис без ума от бордового. Впрочем, нэйл-дизайном принцессы, конечно, не увлекаются: это точно запрещено королевским протоколом.
Главная бунтрака королевской семьи до свадьбы обожала яркий маникюр, но, став женой принца Гарри, решила правило, касающееся цвета ногтей соблюдать почти неукоснительно. Меган посещала маникюрный салон, чтобы аккуратно подпилить края и удалить кутикулу, иногда наносила полупрозрачный гель.
Лишь однажды герцогиня Сассекская решила проявить характер: на одно из мероприятий она надела черное платье, туфли в тон и покрыла ногти черным лаком. Смотрелся образ сдержанно и элегантно, но эта небольшая вольность не укрылась от критиков Меган. Впрочем, сейчас Маркл сохранила привычку красить ногти нюдовыми оттенками. Единственное, что изменилось: теперь жена принца Гарри на постоянной основе посещает маникюрный салон.