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26 минут назад

Неочевидные причины, почему вы выглядите старше своего возраста

WomanHit.ru

Вы даже не могли об этом подумать!

Почему вы выглядите старше своего возраста
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Никому не хочется выглядеть старше, чем мы есть на самом деле, однако, приказать что-то своему организму невозможно. При этом часто мы сами являемся виновниками того, что люди считают нас старше реального возраста. Что же мы делаем не так? А вот на этот вопрос мы постарались ответить, пообщавшись со специалистами.

Вы не любите кремы с SPF

Конечно, красивый загар — must have летнего периода, при этом многие женщины забывают, что без средства с SPF никак не обойтись не только летом, но и в остальные сезоны. Если в юности солнечные лучи не приносят особого вреда коже, то чем старше мы становимся, тем четче видно влияние УФ-лучей — кожа становится плотной и начинают проявляться первые морщинки, когда вы их вообще не ждали. Подумайте о своей коже уже сейчас.

Вы ненавидите спорт

Физическая активность — ключ к поддержанию привлекательности, тут мало кто будет спорить. Это не значит, что вы должны пропадать в фитнес-центре, достаточно добавить больше активности в свою жизнь — больше гуляйте, пройдите пару остановок пешком, а не садитесь на автобус, если есть возможность, откажитесь от авто и пройдите пару сотен метров пешком и т. д. Когда мы поддерживаем организм в тонусе, наши клетки регулярно обновляются, а кровообращение заметно улучшается, что дает хороший цвет лица и отсутствие проблем с накоплением жирового слоя, который часто и прибавляет нам визуально пару лет.

Сахар — ваше все

Сегодня трудно найти продукт, где не содержался бы сахар в том или ином количестве, но нам этого мало и мы добавляем сахар в напитки, при приготовлении пищи и перекусываем не самыми полезными снэками. Нет ничего удивительного, что обычный житель большого города буквально состоит из сахара. Когда его становится значительно больше, чем положено, наша кожа первая реагирует на изменения — сахар разрушает коллаген, и кожа теряет упругость. Нужно ли объяснять, как сложно восстановить этот баланс?

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