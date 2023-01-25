Косметолог назвала средства, которые нельзя хранить в ванной

Большинство женщин регулярно пользуются декоративной и уходовой косметикой. Вот только не все знают, как правильно хранить эти средства. Чуть ли не каждая оставляет косметику в ванной. А что? После умывания сразу под рукой — удобно же. Только такое удобство может сделать некоторые виды косметики не только бесполезными, но и опасными.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева рассказала, какие баночки и тюбики лучше держать от ванной комнаты подальше.

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В первую очередь надо всегда обращать внимание на срок годности. Важный нюанс: он подразумевает закрытую упаковку. А вот если вы увидите на баночке пометки 3М, 6М или 12М, то это означает, сколько времени средство будет годно к использованию после открытия.

Проще говоря, если вы сейчас купили крем со сроком годности до 2025 года и сразу его вскрыли, пользоваться им можно только 3–6–12 месяцев в зависимости от пометки на упаковке.

«Но при этом срок годности такого крема не будет меняться в зависимости от того, храните вы его в холодильнике или при комнатной температуре. Портится он в основном не за счёт размножения бактерий, а за счёт потери структуры», — пояснила косметолог.

А вот что точно нужно хранить в холоде, так это так называемые препараты «хенд мейд». И срок их годности должен быть не более недели. Если написано, что срок годности после вскрытия больше недели, то в изделии явно есть консервант. Даже если ушлые маркетологи заявляют обратное.

Что касается ванной, то если в ней температура воздуха выше 25 градусов, то это может негативно сказаться на некоторых видах косметики и уходовых средств.

Высокая температура воздуха сказывается на активности аскорбиновой кислоты (она же витамин C), ретинола, бензоила и DHA (омега-3 жирные кислоты). Так что если вы видите в составе эти компоненты, то баночки лучше вынести из ванной в спальню или холодильник.

Туда же перенесите и помаду. Но это не значит, что косметичку нужно класть на подоконник. Ведь тут подстерегает опасность солнечного света. Большинство активных компонентов косметики не любит солнце. Да, производители в основном выпускают средства в плотных матовых упаковках, но лучше не рисковать.

А чтобы подольше хранить косметику, можно покупать её в вакуумной упаковке. Минус в том, что эта технология не позволяет использовать прозрачные материалы, поэтому сколько осталось крема, вы можете понять только по весу или интуитивно.

Ещё Лебедева посоветовала покупать средства во флаконах с помпой. Они прекрасно сохраняют качество продукта, но первая порция крема может окисляться на воздухе. В итоге продукт быстрее заканчивается, что не очень экономно.

Что касается классических кремов в баночке, то они хороши для тех, кто пользуется ими часто и тратит средство за короткий срок. Ведь на пальцах есть бактерии, которые и попадают в крем.