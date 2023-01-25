Почему появляются пигментные пятна

Пигментные пятна появляются на коже из-за изменения количества пигмента меланина. Появляться они могут по разным причинам. Например, на это влияют наследственные факторы — тогда изменения на коже проявляются в возрасте 3–7 лет. Основная же причина их появления — это ультрафиолет. Но не стоит винить одно только солнце, отметила дерматовенеролог, дерматолог Наталия Жовтан.

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Ультрафиолетовое излучение приводит к гиперпигментации и способствует фотостарению кожи. Противостоять этому процессу можно, если поддерживать достаточный уровень антиоксидантов в коже. Это можно сделать, если регулярно пользоваться солнцезащитными кремами и спреями.

А ещё защитить кожу от негативного влияния ультрафиолета можно, поддерживая адекватный уровень некоторых витаминов, рассказала эксперт. Речь идёт про витамины С, Е, РР, В12, А с бета-каротином и D. Также важно следить за уровне мелатонина.

Быть загорелым круглый год теперь можно и без путёвки в тёплые края, ведь за загаром не нужно ехать куда-то дальше ближайшего солярия. Однако у некоторых людей может развиться психологическая зависимость от загара, предупредила врач-дерматовенеролог.