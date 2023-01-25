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2 часа назад

Как легко уложить локоны: неожиданный лайфхак с дуршлагом

Мира Маркина

Чего только не найдешь на просторах социальных сетей: так, например, пользователи придумали безумный способ укладки волос на… дуршлаг. Как сделать упругие локоны с помощью этого предмета кухонной утвари, читайте в материале «Рамблера».

Как легко уложить локоны: неожиданный лайфхак с дуршлагом
Фото: unsplash.comunsplash.com

Принцип укладки здесь абсолютно такой же, как с диффузором: опустить голову вниз, уложить влажные волосы в дуршлаг и хорошенько просушить их в таком положении. Главная фишка в деликатном распределении потоков воздуха, которые оставляют завитки нетронутыми, упругими и четкими.

Некоторые пользователи в комментариях признаются, что локоны после такой укладки выглядят даже лучше, чем после сушки с насадкой-диффузором. Еще один плюс: по словам экспериментаторов, освоить эту технику не составит никакого труда — у многих прическа получается с первого раза.

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Отметим, что парикмахеры все-таки советуют быть с этим способом укладки поаккуратнее. При сильном нагревании металл может нанести волосам вред, поэтому при сушке таким методом лучше использовать термозащиту. В процессе укладки также можете использовать специальные муссы для формирования локонов: с ним волосы будут быстрее принимать красивую форму.

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